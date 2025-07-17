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يتقدمهم المحافظ .. الآلاف يشيّعون جثمان الكابتن ميمي عبد الرازق ببورسعيد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يتقدمهم المحافظ .. الآلاف يشيّعون جثمان الكابتن ميمي عبد الرازق ببورسعيد

الدكتور ميمي عبد الرازق في ذمة الله
الدكتور ميمي عبد الرازق في ذمة الله
محمد الغزاوى

تقدم اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد آلاف المشيعين من أبناء المدينة الباسلة لتشييع جثمان الاستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق فقيد بورسعيد والنادى المصري والرياضة المصرية. 

وقدم محافظ بورسعيد يرافقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء أيمن قليني رئيس حي الزهور التعازي لأسرة الفقيد، داعيا الله أن يتغمده برحمته الواسعة.

وشهد تشييع جثمان الدكتور ميمي عبد الرازق إلى مثواه الأخير احتشاد الآلاف من أبناء المدينة الباسلة، والذين أغلقوا الطريق لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفقيد بمسجد الكبير المتعال.

وشهد تشييع الجثمان حضور قدامى لاعبي المصري وعدد من كافة التيارات السياسية والاحزاب ومجلس إدارة النادى ومشجعي المصري وأعضاء هيئة تدريس كليات جامعة بورسعيد.

كما شهد الصلاة على الجثمان و تشيعه تواجد الاستاذ الدكتور احمد عبد القادر عميد كلية التربية الرياضية وكافة أعضاء هيئة التدريس بالكلية التى قضي بها الفقيد عمره حتى فارق الحياة .

محافظ بورسعيد ينعى الكابتن ميمي عبد الرازق نجم ومدرب النادي المصري السابق

كان اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، نعى ببالغ الحزن والأسى، الكابتن ميمي عبد الرازق، أحد الرموز الرياضية البارزة في تاريخ النادي المصري، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وأكد محافظ بورسعيد أن الراحل كان نموذجًا مشرفًا للانتماء والعطاء الرياضي، وأحد أبناء بورسعيد المخلصين الذين خدموا الكرة المصرية عامة والنادي المصري خاصة، سواء كلاعب أو مدرب أو إداري، وترك أثرًا طيبًا في نفوس كل من عرفه.

وتقدم المحافظ بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

بورسعيد محافظ بورسعيد الباسلة ميمي عبد الرازق التربية الرياضية

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