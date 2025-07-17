خلال افتتاح معرض الكتاب محافظ بورسعيد يُلغي الفقرات الفنية حدادًا على وفاة الدكتور ميمي عبد الرازق

افتتح اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثامنة من معرض بورسعيد للكتاب، بحضور الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور خالد أبو الليل، نائب رئيس هيئة الكتاب، وعدد من قيادات المحافظة، والهيئة، وممثلي قطاعات وزارة الثقافة.

وتفقد الحضور اقسام معرض بورسعيد للكتاب، وأعرب اللواء محب حبشي، عن فخره باحتضان المحافظة لهذه الدورة الجديدة من معرض الكتاب، قائلا: "بورسعيد كانت وستظل مدينة رائدة في كل مجالات الحياة، ولا سيما في مجال الثقافة".

وأضاف اللواء محب حبشي، إن تنظيم هذا المعرض يعكس اهتمام الدولة بنشر الوعي، ويمنح أبناء المحافظة فرصة حقيقية للانفتاح على مصادر المعرفة والاطلاع، خاصةً مع ما يوفره المعرض من كتب بأسعار مناسبة وتنوع كبير في المحتوى.

حبشي: بورسعيد ستظل منارة للثقافة.. والمعرض يؤكد دور الدولة في نشر الوعي

ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلى وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب على هذا الجهد المشرف، مناشدًا كل الأسر والشباب إلى زيارة المعرض والمشاركة في فعالياته، فالثقافة هي الدرع الأولى في مواجهة التحديات، وهي أحد محاور التنمية التي تتبناها الدولة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء إنسان واعٍ ومستنير.

وفي لفتة إنسانية تعكس تقديره للشخصيات الوطنية قرر اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد إلغاء الفقرات الفنية التي كانت مقررة ضمن فعاليات اليوم الافتتاحي للمعرض وذلك حدادًا على وفاة الكابتن ميمي عبد الرازق أحد رموز الكرة المصرية وابن محافظة بورسعيد تقديرا لما قدمه من عطاء ومسيرة مشرفة في خدمة الرياضة ومناشدًا جميع الأسر البورسعيدية الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة

بهي الدين: الثقافة حق أصيل لكل مواطن.. ومعرض بورسعيد للكتاب نافذة للمعرفة والتنوير

ومن جانبه اشار الدكتور أحمد بهي الدين، إن تنظيم المعرض في محافظة عزيزة على قلوب المصريين جميعًا، يأتي في إطار استراتيجية وزارة الثقافة، التي تؤمن بأن الثقافة حق أصيل لكل مواطن، وضرورة لخلق مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا، ومن هنا، تواصل الهيئة المصرية العامة للكتاب جهودها في مد جسور الثقافة إلى كل محافظات الجمهورية، وليس فقط في العاصمة.

وأضاف أن معرض بورسعيد للكتاب يمثل مساحة مفتوحة للحوار والإبداع، ونافذة تطل منها الأسرة المصرية على عالم متنوع من الفكر والأدب والفنون والمعرفة، وتضم هذه الدورة نخبة من دور النشر، ومشاركة فعالة من قطاعات الوزارة، إلى جانب برنامج ثقافي وفني ثري يُلبي اهتمامات جميع الفئات.

كما اضاف "أؤمن أن القراءة هي المفتاح الأول للتنمية والبناء، وأن الكتاب سيظل أداة التنوير الأولى، خاصة ونحن نسير بخطى واثقة في مشروع وطني شامل يقوده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع الإنسان في قلب التنمية، ويمنح الثقافة مكانتها اللائقة".

وأكد إن ما نشهده اليوم من إقبال وتعاون مؤسسي يعكس نضجًا في الوعي الثقافي، ويؤكد أهمية استمرار هذه المعارض خارج العاصمة، ونحن في الهيئة نضع نصب أعيننا دعم صناعة النشر الوطني، وتمكين الأسر المصرية من اقتناء الكتب بأسعار مناسبة، وتحفيز الأطفال والنشء على تكوين علاقة دائمة مع الكتاب، في ظل عالم رقمي سريع التغير.

والجدير بالذكر أن فعاليات المعرض تستمر حتى 26 يوليو الجاري، في إطار خطة وزارة الثقافة لتعزيز العدالة الثقافية، وإتاحة الكتاب في مختلف المحافظات، ضمن سلسلة المعارض المحلية التي تنظمها الهيئة العامة للكتاب خلال صيف 2025، وتشمل محافظات الفيوم، بورسعيد، الإسكندرية، السويس، رأس البر، ودمنهور، وذلك بمشاركة نحو ستين دار نشر ما بين رسمية وخاصة.

ويشهد المعرض حضورًا مميزًا لعدد من الكيانات الثقافية التابعة للوزارة، منها: الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، دار الكتب والوثائق القومية، صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، وأكاديمية الفنون، بالإضافة إلى مكتبة مصر العامة المتنقلة، ودور نشر خاصة تعرض باقة متنوعة من أحدث الإصدارات بأسعار مدعومة.