قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة اليوم الخميس 17 يوليو 2025
وظائف بنك مصر 2025.. اقرأ شروط التقديم والتخصصات المطلوبة
لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً من الشرع ويؤكد دعم المملكة لوحدة سوريا
القصة الكاملة لعودة محمد الحلو إلى دار الأوبرا بعد جلسة صلح قادها وزير الثقافة
التعليم العالي: 34 ألف طالب سجلوا لأداء اختبارات القدرات
شاهد.. مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026
كيف تعرف أنك مصاب بجرثومة المعدة؟ انتبه للأعراض
المحامين العرب: الاعتداء على سوريا يهدف لزعزعة الاستقرار وإشعال الفتن الطائفية
أردوغان: العدوان الإسرائيلي على سوريا يهدد المنطقة بأكملها
لا وباء ولا تهديد صحي.. وزارة الصحة تكشف نتائج تحقيقات وفاة أطفال المنيا
انهيار أرضي في كوريا الجنوبية ومصرع 4 أشخاص وإجلاء ألف آخرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال افتتاح معرض الكتاب محافظ بورسعيد يُلغي الفقرات الفنية حدادًا على وفاة الدكتور ميمي عبد الرازق

حبشي: بورسعيد ستظل منارة للثقافة.. والمعرض يؤكد دور الدولة في نشر الوعي
حبشي: بورسعيد ستظل منارة للثقافة.. والمعرض يؤكد دور الدولة في نشر الوعي
محمد الغزاوى

افتتح اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثامنة من معرض بورسعيد للكتاب، بحضور الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور خالد أبو الليل، نائب رئيس هيئة الكتاب، وعدد من قيادات المحافظة، والهيئة، وممثلي قطاعات وزارة الثقافة.

وتفقد الحضور اقسام معرض بورسعيد للكتاب، وأعرب اللواء محب حبشي، عن فخره باحتضان المحافظة لهذه الدورة الجديدة من معرض الكتاب، قائلا: "بورسعيد كانت وستظل مدينة رائدة في كل مجالات الحياة، ولا سيما في مجال الثقافة".

وأضاف اللواء محب حبشي، إن تنظيم هذا المعرض يعكس اهتمام الدولة بنشر الوعي، ويمنح أبناء المحافظة فرصة حقيقية للانفتاح على مصادر المعرفة والاطلاع، خاصةً مع ما يوفره المعرض من كتب بأسعار مناسبة وتنوع كبير في المحتوى.

حبشي: بورسعيد ستظل منارة للثقافة.. والمعرض يؤكد دور الدولة في نشر الوعي

ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلى وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب على هذا الجهد المشرف، مناشدًا كل الأسر والشباب إلى زيارة المعرض والمشاركة في فعالياته، فالثقافة هي الدرع الأولى في مواجهة التحديات، وهي أحد محاور التنمية التي تتبناها الدولة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء إنسان واعٍ ومستنير.

وفي لفتة إنسانية تعكس تقديره للشخصيات الوطنية قرر اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد إلغاء الفقرات الفنية التي كانت مقررة ضمن فعاليات اليوم الافتتاحي للمعرض وذلك حدادًا على وفاة الكابتن ميمي عبد الرازق أحد رموز الكرة المصرية وابن محافظة بورسعيد تقديرا لما قدمه من عطاء ومسيرة مشرفة في خدمة الرياضة ومناشدًا جميع الأسر البورسعيدية الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة

بهي الدين: الثقافة حق أصيل لكل مواطن.. ومعرض بورسعيد للكتاب نافذة للمعرفة والتنوير

ومن جانبه اشار الدكتور أحمد بهي الدين، إن تنظيم المعرض في محافظة عزيزة على قلوب المصريين جميعًا، يأتي في إطار استراتيجية وزارة الثقافة، التي تؤمن بأن الثقافة حق أصيل لكل مواطن، وضرورة لخلق مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا، ومن هنا، تواصل الهيئة المصرية العامة للكتاب جهودها في مد جسور الثقافة إلى كل محافظات الجمهورية، وليس فقط في العاصمة.
وأضاف أن معرض بورسعيد للكتاب يمثل مساحة مفتوحة للحوار والإبداع، ونافذة تطل منها الأسرة المصرية على عالم متنوع من الفكر والأدب والفنون والمعرفة، وتضم هذه الدورة نخبة من دور النشر، ومشاركة فعالة من قطاعات الوزارة، إلى جانب برنامج ثقافي وفني ثري يُلبي اهتمامات جميع الفئات.

كما اضاف  "أؤمن أن القراءة هي المفتاح الأول للتنمية والبناء، وأن الكتاب سيظل أداة التنوير الأولى، خاصة ونحن نسير بخطى واثقة في مشروع وطني شامل يقوده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع الإنسان في قلب التنمية، ويمنح الثقافة مكانتها اللائقة".

وأكد إن ما نشهده اليوم من إقبال وتعاون مؤسسي يعكس نضجًا في الوعي الثقافي، ويؤكد أهمية استمرار هذه المعارض خارج العاصمة، ونحن في الهيئة نضع نصب أعيننا دعم صناعة النشر الوطني، وتمكين الأسر المصرية من اقتناء الكتب بأسعار مناسبة، وتحفيز الأطفال والنشء على تكوين علاقة دائمة مع الكتاب، في ظل عالم رقمي سريع التغير.

والجدير بالذكر أن فعاليات المعرض تستمر حتى 26 يوليو الجاري، في إطار خطة وزارة الثقافة لتعزيز العدالة الثقافية، وإتاحة الكتاب في مختلف المحافظات، ضمن سلسلة المعارض المحلية التي تنظمها الهيئة العامة للكتاب خلال صيف 2025، وتشمل محافظات الفيوم، بورسعيد، الإسكندرية، السويس، رأس البر، ودمنهور، وذلك بمشاركة نحو ستين دار نشر ما بين رسمية وخاصة.

ويشهد المعرض حضورًا مميزًا لعدد من الكيانات الثقافية التابعة للوزارة، منها: الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، دار الكتب والوثائق القومية، صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، وأكاديمية الفنون، بالإضافة إلى مكتبة مصر العامة المتنقلة، ودور نشر خاصة تعرض باقة متنوعة من أحدث الإصدارات بأسعار مدعومة.

بورسعيد محافظ بورسعيد معرض الكتاب محافظة بورسعيد وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

صورة أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

تنسيق الدبلومات الفنية

مجموع فوق 70%.. الكليات المتاحة لطلب دبلوم صنايع

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

مصر وقطر تبحثان إطلاق باقة سياحية موحدة لترويج القاهرة والدوحة

الوطنية للصحافة

شراكة استراتيجية بين الوطنية للصحافة ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة لدعم البحث العلمي وتدريب الصحفيين

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الحاصلين على 70%| بشرى سارة لطلاب الدبلومات الفنية .. تفاصيل

بالصور

بإطلالة من تصميم ابنتها تيا ديب.. نوال الزغبي تتخطى حاجز الـ10 ملايين بأحدث أغنياتها

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الفلفل الأسود للطعام

الفلفل الاسود
الفلفل الاسود
الفلفل الاسود

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أسعار الذهب والدولار اليوم .. هل التراجع مستمر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد