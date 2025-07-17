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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محطات في حياة فقيد الكرة المصرية الدكتور ميمي عبد الرازق.. صور

محطات فى الحياة الرياضية لفقيد الكرة المصرية الدكتور ميمي عبد الرازق
محطات فى الحياة الرياضية لفقيد الكرة المصرية الدكتور ميمي عبد الرازق
محمد الغزاوى

تعتبر الحياة الرياضية المحطة الأهم في حياة  فقيد الكرة المصرية و بورسعيد الدكتور ميمي عبد الرازق و التى بدأها منذ نعومة اظافره بنادى بورفؤاد أقدم أندية مصر . 

تمتع فقيد بورسعيد على مدار حياته بسيرة طيبة فى الوسط الرياضي لكافة الأندية التى تعامل معها سواء مدرب أو منافس 

ويسرد “صدى البلد” أهم المحطات الرياضية في حياة الدكتور ميمي عبد الرازق فقيد بورسعيد والرياضة المصرية. 

محطات فى الحياة الرياضية  لفقيد الكرة المصرية الدكتور ميمي عبد الرازق 

- ولد فى ١٣ يناير ١٩٦١.
- بدأ حياته كلاعب فى نادى بورفؤاد اقدم نادى فى مصر.
- بدأ حياته التدريبية فى سن ٢٤ عام بتولي تدريب بورفؤاد. 
- ترك بصمات واضحة فى كل الأندية المصرية و العربية التى تولى تدريبها. 
- لقب فى بورسعيد بالمنفذ لاستدعاءه دائما وقت عثرات المصري وآخرها الموسم السابق ليصل بالفريق للكونفدرالية.
- تولي تدريب المصري على فترات ونجح فى المشاركة للتويج بكأس مصر مع كروجر.
- عرف بالمدرب التاريخي لفريق سموحه لبصماته الواضحة بالفريق الأول وقطاع الناشئين.
- تولي تدريب نادي الداخلية، المريخ البورسعيدي، كفر الزيات، الرباط والأنوار، مياه البحيرة، نبروه، الزرقا، غزل دمياط، نادي السويس وغيرها.
- تدريب العروبة السعودي في فترتين قاد خلالها الفريق لدورى المحترفين.
- اعتمد محاضر بالاتحادين المصري و الأفريقي لكرة القدم.
- ساهم فى تأهيل عدد كبير من مدربين مصر للحصول على الرخص الافريقية أخرها الدورة A والتى تأهل خلالها مجموعة من النجوم ابرزهم ماهر و الكاس و بيبو.
- آخر محطاته الرياضية تولى رئاسة لجنة التخطيط في النادي المصري.
- رحل عن الدنيا مساء أمس الأربعاء ١٦ يونيو ٢٠٢٥ وشيعه الالاف من ابناء محافظة بورسعيد يتقدمهم المحافظ.
- يقام عزاء الفقيد اليوم الخميس فى سرادق كبير امام دار مناسبات مسجد السلام.

محافظ بورسعيد يقدم واجب العزاء لأسرة الكابتن ميمي عبد الرازق

شارك اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد، في تقديم واجب العزاء لأسرة الكابتن ميمي عبد الرازق، أحد أبرز الرموز الرياضية في مصر ونادي المصري البورسعيدي، والذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء الرياضي.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الكابتن ميمي عبد الرازق، مؤكدًا أن بورسعيد فقدت قامة رياضية ووطنية كبيرة ساهمت في إسعاد الجماهير ورفعة اسم النادي المصري، متمنيًا للفقيد الرحمة ولأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

ومن جانبه، أدى نائب المحافظ الدكتور عمرو عثمان، صلاة الجنازة على الراحل في مسجد الكبير المتعال، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات الرياضية وجموع جماهير بورسعيد المحبة للراحل ..

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