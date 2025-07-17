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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد.. الغرباوي يتابع موقف تقدم العمل بمشروع مدارس مصر المتميزة

الغرباوي يتابع موقف تقدم العمل بمشروع مدارس مصر المتميزة
الغرباوي يتابع موقف تقدم العمل بمشروع مدارس مصر المتميزة
محمد الغزاوى

تابع  طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم تقدم العمل بمشروع مدارس مصر المتميزة بعدد من مدارس المحافظة بحضور  الحسيني راغب مدير عام التعليم العام والدكتورة سوزان بغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات والمهندس أحمد مبارك مدير المشروع .

وذكر الغرباوي أن المشروع يوفر بيئة استثنائية بالمدارس الرسمية والمتميزة لغات بأفضل جودة للطلاب لعدد 15 مدرسة بمدارس المحافظة بمختلف الإدارات التعليمية ويهدف إلى تطوير الواجهات الخارجية والمرافق والممرات والأبواب وتفعيل نظام الطاقة الشمسية إلى جانب إضافة ملاعب كرة قدم وتنس وبادل وملاعب متعددة الأغراض وصالة ألعاب رياضية وحارات للمشي.

الغرباوي يتابع موقف تقدم العمل بمشروع مدارس مصر المتميزة

وشدد مدير تعليم بورسعيد على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس المستهدفة لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد 2025 – 2026 بفترة وجيزة، مقدما الشكر لكل القائمين على العمل بالمشروع متمنيا للجميع دوام السداد والتوفيق.  

وشملت الجولة مدارس الشهيد أحمد حمدي الرسمية للغات بحضور مديرتها  ميرفت الجلاد ومدرسة الزهراء الرسمية للغات بحضور مديرتها  وفاء حريز كما تفقد  مسرح مدرسة بورسعيد الرسمية لغات بحضور  منى بهنساوي مدير المجمع.

بورسعيد تعليم بورسعيد مدارس مصر المتميزة مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد

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