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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه القناة: الانتهاء من صيانة طلمبات كسح الروبة بمحطة فايد الكبرى

مياه القناة: الانتهاء من صيانة طلمبات كسح الروبة بمحطة فايد الكبرى
مياه القناة: الانتهاء من صيانة طلمبات كسح الروبة بمحطة فايد الكبرى
محمد الغزاوى

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وصيانة شاملة لطلمبات كسح الروبة، والطلمبات العكرة بمحطة فايد الكبرى، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة مكثفة داخل المحطة، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى إطالة العمر الافتراضي للمحطات وضمان استدامة الخدمة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن أعمال رفع الكفاءة والصيانة التي تم الانتهاء منها في محطة فايد الكبرى شملت 3 طلمبات كسح الروبة، وكذلك تم رفع كفاءة طلمبات العكره والتي تصرف 220 ل ث، بالإضافة إلى صيانة خطوط السحب والطرد، كما تم تنفيذ حملة نظافة شاملة لجميع عنابر المحطة للحفاظ على مظهرها الجمالي والحضاري.

وأكد رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة الصحي، استمرار أعمال تطهير بيارات محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي، "بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك من الرواسب والمخلفات الصلبة، وتنفيذًا للخطة الدورية الموضوعة للشركة، لرفع كفاءتها للحفاظ على استمرارها في العمل، وإطالة عمرها الافتراضي.

مياه القناة: الانتهاء من صيانة طلمبات كسح الروبة بمحطة فايد الكبرى

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع بصفة مستمرة أعمال تطهير بيارات محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بصفة مستمرة، بالإضافة إلى  المتابعة المستمرة لأعمال الملس والتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة، وضمان توصيل مياه الصرف الصحي من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة، ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع، وذلك بسبب زيادة الاستهلاك، خاصة في فصل الصيف.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى ضرورة التطهير المستمر لبيارات الطلمبات بالمحطات وإزالة الرواسب العالقة بها للحفاظ على عمل الطلمبات بكامل طاقتها وبكفاءة عالية.

ووجه بأهمية الالتزام بتعليمات التشغيل القياسية واتخاذ جميع إجراءات السلامة والصحة المهنية في التعامل مع مختلف مكونات كل محطة، وإجراء جميع عمليات الصيانة الدورية لجميع مكونات المحطات للحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها والاستفادة منها بالصورة المثلى لضمان استدامة تقديم خدمة الصرف الصحى المقدمة للمواطنين بمحافظات القناة.

كما لفت اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن خطة العمل ترتكز على عدة محاور، منها رفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع خطط صيانة شاملة لها، لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، لضمان الاستمرارية في العمل، ووضع خطة تعتمد على الاحتياج الفعلى والزيادة السكانية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة تقوم بإجراء استطلاع رأي علي مستوى محافظات القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتهدف إلى التعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.

ولفت إلى أن خطط سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي تأتي ضمن الاستراتيجية الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والاستثمارات التى تضخها الدولة فى انشاء محطات وشبكات، وضرورة المحافظة على تلك الاستثمارات.

القناة بورسعيد الإسماعيلية السويس مياه الشرب والصرف الصحي

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