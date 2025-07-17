استقبل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، الأستاذ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين محافظة بورسعيد ومصلحة الجمارك، ومناقشة آليات تطوير وحوكمة إجراءات العمل بالمنافذ الجمركية بالمحافظة. جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية، والأستاذ ياسر الشماع رئيس الادارة المركزية الجمارك بورسعيد، والوفد المرافق.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان سبل دعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الجمركية وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة والرقابة، بما يضمن تسهيل حركة التجارة، وزيادة معدلات الإفراج الجمركي، وتحقيق أعلى معدلات الشفافية والانضباط.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مصلحة الجمارك لمناقشة آليات حوكمة المنافذ الجمركية

وأكد اللواء محب حبشي على أهمية التنسيق الدائم مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مصلحة الجمارك، لتأمين المنافذ وتسهيل الإجراءات الجمركية بما يدعم حركة الاستيراد والتصدير، ويُسهم في تعزيز مكانة بورسعيد كميناء محوري ومركز لوجستي متكامل.

من جانبه، أشاد رئيس مصلحة الجمارك بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد، وأكد على استمرار الجهود لتطوير العمل الجمركي من خلال تطبيق الأنظمة الرقمية الحديثة وتدريب الكوادر العاملة بالمنافذ على أحدث النظم التقنية.

يأتي هذا اللقاء في إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بالمنافذ الجمركية، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.