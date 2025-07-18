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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورفؤاد : انتشار فرق الإنقاذ بطول الشاطئ مع الإقبال المتزايد للمصطافين | صور

شاطىء مدينة بورفؤاد كامل العدد خلال عطلة نهاية الاسبوع
شاطىء مدينة بورفؤاد كامل العدد خلال عطلة نهاية الاسبوع
محمد الغزاوى

شهد شاطئ مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة إقبال الآلاف من المصطافين من أبناء محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة لقضاء عطلة نهاية الإسبوع، وذلك بالتزامن مع إرتفاع  درجات الحرارة وفقاً لبيانات الهيئة العامة للارصاد الجوية.

وحرص العديد من المصطافين علي السباحة داخل مياه شاطىء مدينة بورفؤاد، وكذلك حرص البعض الآخر على اللعب في رمال الشاطئ، بينما يستمتع مئات الأهالي بالهواء النقي والمياه الصافية والشمس الساطعة وسط رياح وأمواج هادئة نسبيأ علي ساحل البحر المتوسط هذا بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الشاطئية مثل: "الراكيت"، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وركوب الألعاب المائية "البدالات" .

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة .. شاطىء مدينة بورفؤاد كامل العدد خلال عطلة نهاية الاسبوع

وفي سياق متصل شهد شاطىء مدينة بورفؤاد انتشار مكثف لفرق الإنقاذ بطول الشاطىء تحسباً لأي حالات غرق بالإضافة إلى تحذير المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر إلى جانب توعية المصطافين بضرورة الإلتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين.

وفي السياق ذاته، شهدت مدينة بورفؤاد صباح الجمعة توافد مئات رحلات اليوم الواحد وقد استهل الزوار جولتهم بركوب المعديات التي ربطت بين ضفتي بورسعيد وبورفؤاد، وحرصوا علي توثيق لحظاتهم بصور تذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية، وشملت محطاتهم زيارة المجمع الإسلامي، ومسجد بورفؤاد الكبير، وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونادي بورفؤاد الرياضي العريق، بالإضافة إلى استكشاف فيلات هيئة قناة السويس التاريخية ذات الطراز الفرنسي الفريد، وميدان الملك فؤاد، ومحكمة المختلط التاريخية، والتجول في شوارع المدينة المزدانة بالمسطحات الخضراء.

كما اتجه زائري المدينة إلى "جبال الملح" بشركة النصر للملاحات، حيث قضوا أوقاتًا ممتعة وتسابقوا لالتقاط الصور التي تحاكي أجواء جبال الثلج الأوروبية. وقد اكتسبت منطقة الملاحات شهرة واسعة مؤخرًا، لتصبح من أبرز المزارات السياحية في بورسعيد.

وفي سياق متصل، أوضح الكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد  أن غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين .

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المدينة التنفيذية ، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على ضرورة أن تظهر مدينة بورفؤاد أمام أبنائها وزائريها بالمظهر اللائق بها ، متمنياً للمواطنين الاستمتاع بالشاطىء والمتنزهات وقضاء عطلة سعيدة وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المدينة.

وتشهد مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة حالة من الطقس المستقر حيث سجلت العظمى 30 درجة مئوية، وذلك وسط استقرار في ارتفاع الأمواج، وإنتظام في حركة الملاحة والصيد بالبحر المتوسط وقناة السويس.

بورسعيد بورفؤاد شاطئ مدينة بورفؤاد مدينة بورفؤاد المصطافين

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