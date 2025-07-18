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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد | تكريم معلمي اللغة الفرنسية الحاصلين على شهادات DELEF

تكريم معلمي اللغة الفرنسية الحاصلين على شهادات DELEF الدولية المعتمدة
تكريم معلمي اللغة الفرنسية الحاصلين على شهادات DELEF الدولية المعتمدة
محمد الغزاوى

 كرم  الحسينى راغب مدير عام التعليم العام بمديرية التربية و التعليم ف محافظ بورسعي  16 معلمًا ومعلمة من معلمي اللغة الفرنسية ، وذلك بعد حصولهم على شهادات DELF الدولية المعتمدة من دولة فرنسا وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية

جاء ذلك بحضور   إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية و  هيام البنهاوي مدير إدارة التوجيه الفني و دعاء البدوي مدير إدارة التدريب و أحمد يوسف موجه عام مادة اللغة الفرنسية.

وأكد مدير عام تعليم بورسعيد العام أن هذا التكريم  يمثل اعترافًا رسميًا بكفاءة المعلمين في اللغة الفرنسية بجوانبها الثلاثة: اللغوية، التربوية، والرقمية، بما يعكس مستوى عاليًا من الاحترافية يؤهّلهم لتكوين جيل من الطلاب قادر على استخدام الفرنسية بطلاقة، ويواكب المعايير الأوروبية والعالمية في تعلم اللغة.

تكريم معلمي اللغة الفرنسية الحاصلين على شهادات DELEF  الدولية المعتمدة

وأشار الحسيني إلى إن ما تحقق هو خطوة راسخة نحو تعليم لغات أجنبية بمعايير عالمية، وتأكيد على أن بورسعيد تسير بخطى ثابتة نحو التميز والريادة في مجال تعليم اللغة الفرنسية، موضحا أن مديرية التربية والتعليم وقياداتها يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى القائمين على مشروع Trèfle العملاق الذي تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمسئولين المشرفين على اللغات الاجنبية الثانية بمركز تطوير المناهج.

وأوضح راغب أن تكريم اليوم يشمل أيضا المدربين الذين شاركوا في التدريب، حيث تلقوا شهادات متخصصة في التحول الرقمي في التعليم عبر منصة réseau Canopé والتكوين اللغوي المتقدّم من France Éducation Internationale  وذلك من خلال نظام التعليم الهجين (hybride)، الذي جمع بين التدريب الحضوري والإلكتروني بشكل فعّال، موجها الشكر لكل موجهي اللغة الفرنسية تقديرًا لجهودهم المستمرة في دعم العملية التعليمية طوال العام الدراسي، وإيمانًا بدورهم المحوري في النهوض بمستوى اللغة الفرنسية داخل المدارس.

وفى ختام التكريم قام  أحمد يوسف موجه عام اللغة الفرنسية بتقديم درع مشروع TrèFLE لمدير عام التعليم العام نائبا عن  طاهر الغرباوي مدير التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عرفانًا بدوره في دعم هذا المشروع الرائد الذي أسهم بشكل كبير في تطوير كفاءات المعلمين بالمحافظة كما كرم الأستاذ الحسيني راغب السادة منسقى المشروع والموجهين والدكتورة دعاء البدوى مدير إدارة التدريب لدورهم الفاعل في تذليل العقبات وتوفير بيئة تدريبية متميزة.

بورسعيد محافظة بورسعيد التربية والتعليم اللغة الفرنسية التعليم العام

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