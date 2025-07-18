بورسعيد.. أغذية منتهية الصلاحية وبدون بيانات في محل وجبات سريعة

شن رجال الرقابة التموينية بمديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة في إطار توجيهات اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد وتعليمات محمد حلمي، مدير عام التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد.



جاءت الحملة تأكيداً على أستمرار الجهود الرقابية المكثفة لضبط الأسواق بالتنسيق والإشتراك مع الأجهزة المعنية.

رقابة بورسعيد التموينية لا تتهاون مع من يعبث بصحة المواطنين خلال حمـــــلاتها المكبــــرة

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر تموينية بأماكن متفرقة بالمحافظة تم من خلالها ضبط 1500 عبوة طحينة (تومية) بدون بيانات إنتاج أو صلاحية و 120 كيس خضار مجمد مجهول المصدر بالاضافة الي 100 كجم جبنة موتزاريلا بدون مستندات أو بيانات.

تم تحرير عدة محاضر للمخالفين لمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة فى هذا الشأن، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

