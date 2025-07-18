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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شهادة ميلاد جديدة لشاب توقف قلبه بتدخل فريق سلام بورسعيد للرعاية

نجاح جراحة جديدة فى سلام بورسعيد
نجاح جراحة جديدة فى سلام بورسعيد
محمد الغزاوى

تمكن أطباء الطوارئ بمستشفي السلام التابع للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصح الشامل فى محافظة بورسعيد من إنقاذ حياة شاب .

ويعتبر نجاح الفريق الطبي  شهادة جديدة على الكفاءة والجاهزية العالية للفريق الطبي بمستشفى السلام بمحافظة بورسعيد، أطباء الطواريء يتمكنو من إنقاذ حياة الشاب أحمد 42 عامًا بعد إصابته بتوقف مفاجئ في عضلة القلب نتيجة جلطة حادة بالشريان الرئوي والتي تؤدي للوفاة في اغلب الأحيان.

 فور وصول الشاب أحمد إلى قسم الطوارئ وهو في حالة حرجة، باشر الفريق الطبي بقيادة د. عبد الرحمن الرفاعي، أخصائي الطوارئ، إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم (ACLS). تضمنت التدخلات السريعة وهو ما أسفر عن عودة النبض واستقرار الحالة الحيوية للمريض.

 وعلى الفور تم إعطاء المريض دواء مذيبًا للجلطة، ووُضع على جهاز التنفس الصناعي تحت الملاحظة الدقيقة. 
 

تابع الحالة نخبة من الأطباء المتخصصين، منهم الدكتور محمد بكر استشاري الطوارئ، والدكتور تامر عبد العال أخصائي الطوارئ، بإشراف الدكتور أحمد مجدي رئيس قسم الطوارئ. كما شارك فريق القلب في متابعة الحالة، متمثلًا في الدكتورة سالي فرغلي والدكتور وليد عبد السلام ،وفريق التمريض المتميز   عبير العربى ، و عبد الوهاب منصور .

واليوم، وبعد أيام من الرعاية المكثفة والجهود المتواصلة، تم فصل المريض من جهاز التنفس الصناعي، وهو الآن في كامل وعيه وعلاماته الحيوية مستقرة، واستمرار الملاحظة لاستكمال رحلة التعافي.

 ويجسد النجاح الباهر  نموذجًا للتدخل الطبي السريع والدقيق، ويعكس التكامل الفعال بين مختلف التخصصات الطبية داخل مستشفيات الهيئة. كما يؤكد على جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع الحالات الحرجة وفقًا لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

بورسعيد مستشفي السلام الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل محافظ بورسعيد

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