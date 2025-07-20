بورسعيد.. نجاح معمل مجمع الشفاء الطبي في الحصول على شهادة الاعتماد الدولي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح معمل مجمع الشفاء الطبي بمحافظة بورسعيد على شهادة الاعتماد الدولي طبقا لمتطلبات الاعتماد الدولي طبقًا للمواصفة الحديثة ISO 15189، وذلك من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك EGAC" ، لتصبح بذلك محافظة بورسعيد ولأول مرة ضمن المحافظات التي تضم معملًا طبيًا معتمدًا دوليًا وفق أحدث مواصفات الجودة المعملية.

ويُعد هذا المعمل هو الثاني ضمن منشآت هيئة الرعاية الصحية الذي يحصل على هذا الاعتماد الدولي، والثاني على مستوى الجمهورية وفقًا للمواصفة المحدّثة للعام 2022، بما يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق أفضل معايير الجودة العالمية في تقديم الخدمات الصحية ويعزز الثقة في دقة وكفاءة نتائج التحاليل داخل منشآتها

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا الاعتماد يعكس توجه الهيئة الاستراتيجي نحو تطوير الأداء المؤسسي وتطبيق معايير التميز التشغيلي داخل جميع المنشآت التابعة لها بما يضمن جودة الخدمة ورضا المنتفعين ويواكب أهداف الدولة المصرية في بناء نظام صحي قوي ومستدام

وأوضح أن اعتماد معمل مجمع الشفاء الدولي وفقًا للإصدار الجديد من المواصفة القياسية الدولية ISO 15189:2022 يمثل اعتراف دولي بالنتائج الصادرة عن المعمل كما هو اعتراف بكفاءة الإجراءات المعملية وجودة رحلة العينة من لحظة استقبال المريض وسحب العينة مرورًا بكافة خطوات الفحص والاختبار وحتى إصدار النتائج بدقة ووفق معايير السلامة والصحة المهنية والجودة ISO 15190:2020 ، ويشمل أيضًا تقييمًا منتظمًا للأجهزة وإجراءات ضبط الجودة الداخلية والخارجية وتقييمها لكفاءة الكوادر البشرية والتزامًا بالهيكل التنظيمي وتوصيف المهام والتدريب المستمر للعاملين والتدقيق الداخلي والخارجي وإجراءات إدارة المخاطر طبقا للمعايير الدولية ISO 31000:2018

مجمع الشفاء الطبي نموذج متكاملً

وأشار الدكتور السبكي إلى أن حجم خدمات الفحوصات والتحاليل التي قدمها المعمل منذ افتتاح مجمع الشفاء وحتى الآن تجاوز 2.5 مليون خدمة ما يؤكد الثقة الكبيرة التي يحظى بها المعمل من المواطنين والعملاء من الأطباء والمرضى ويبرهن على كفاءة الطرق العملية والعاملين بالمعمل والفرق الطبية والإدارية التي تعمل به مضيفًا أن هذا الاعتماد الدولي هو ثمرة جهود كبيرة من فرق العمل ويمثل تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل الجاد والالتزام بمالمتطلبات الفنية والإدارية للمواصفات القياسية الدولية لجودة معامل التحاليل الطبية

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن معمل مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد وحدة تشخيصية محورية داخل مجمع الشفاء الطبي، أحد أكبر منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويقدم حزمة متكاملة من خدمات الفحوصات تشمل الكيمياء الحيوية والهرمونات ودلالات الأورام وتحاليل الطفيليات وأمراض الدم وبزل النخاع الشوكي.

وتابع: مجمع الشفاء الطبي نموذجًا متكاملًا لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة بمحافظة بورسعيد، ويضم 152 سريرًا إلى جانب 6 صيدليات و10 عيادات خارجية بالإضافة إلى المعمل الرئيسي الذي يشمل تخصصات الكيمياء الاكلينيكية وأمراض الدم والمناعة والطفيليات ومعمل الهرمونات وبنك الدم كما يقدم المجمع العديد من الخدمات الطبية المتخصصة في مجالات الجراحة مثل جراحات الأورام والعظام ومناظير الجهاز الهضمي بالإضافة إلى أمراض الدم والباطنة والرعاية المركزة والغسيل الكلوي، كما يضم جهاز X1 الأحدث عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي، ما يجعله من الكيانات الطبية الرائدة على مستوى الجمهورية ويجعله وجهة علاجية رئيسية لأبناء بورسعيد والمناطق المجاورة

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن مجمع الشفاء الطبي تمكن من تقديم أكثر من 6 ملايين خدمة طبية وعلاجية منذ بدء تشغيله ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بما يعكس دوره المحوري في رفع كفاءة الخدمات الصحية بالمحافظة وتعزيز ثقة المواطنين في خدمات الهيئة

و، ثمّن الدكتور أحمد السبكي جهود جميع العاملين بالمعمل من فنيين وإداريين وأطقم طبية ووجّه الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز مؤكدًا أن هيئة الرعاية الصحية ماضية في استكمال خطتها نحو الاعتماد والاعتراف الدولي لكافة معاملها وفقًا للمواصفات القياسية الدولية بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطن في الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ويعزز مكانة مصر على خريطة التميز الصحي إقليميًا ودوليًا