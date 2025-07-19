رئيس مدينة بورفؤاد : كمائن ثابتة ومتحركة لمجابهة بؤر تجميع وفرز النفايات

ترأس الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم السبت، حملة مكبرة لمجابهة ظاهرة فرز القمامة لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة، وتمثل إساءة للمظهر الجمالي والحضاري لمدينة بورفؤاد،في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أعلى معايير الانضباط والنظافة العامة في محافظة بورسعيد

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 3 تروسيكلات وكميات كبيرة من الأكياس المكدسة بالنفايات ، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لمنع تكرار مثل هذه الظواهر، موجهاً الأجهزة المعنية بتحرير محاضر لكافة المخالفين الذين قامو بإزالة التشميع بالطرق غير القانونية.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي، استمرار وتيرة هذه الحملات بشكل يومي وتنفيذ كمائن ثابتة ومتحركة بهدف إزالة كافة أشكال العشوائيات والتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي أنشطة غير مرخصة تضر بالصحة العامة أو تسيء للمظهر العام للمدينة.

بهنساوي : مصادرة 3 تروسيكلات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه حالات ازالة التشميع بالطرق غير القانونية

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، الذي شدد على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة النباشين وفارزي القمامة لما لها من تأثير سلبي على مستوى النظافة العامة والمظهر الحضاري للمناطق السكنية في المحافظة،