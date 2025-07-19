رئيس جامعة بورسعيد: تطوير الإدارات المالية أولوية لتحقيق التحول الرقمي والحوكمة الشاملة

عقد الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، اجتماعًا موسعًا مع قيادات وكوادر الإدارات المالية بالجامعة، في إطار حرصه على المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع مختلف قطاعات الجامعة، لمناقشة سبل تطوير العمل المالي وتعظيم دور الإدارات المالية في تحقيق الكفاءة والشفافية والاستغلال الأمثل للموارد.

التحول الرقمي والحوكمة الشاملة

استعرض الاجتماع التحديات التي تواجه الإدارات المالية، وتم تبادل وجهات النظر بشأن أفضل السبل لتخطيها، مع طرح عدد من المقترحات البناءة التي تهدف إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز التنسيق مع كليات وإدارات الجامعة المختلفة.



وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع أن التحول الرقمي وتفعيل الحوكمة يمثلان محورًا أساسيًا في خطة الجامعة التطويرية، مشددًا على أهمية ضمان سلامة إجراءات المراجعة المالية في مختلف مراحل الإنفاق، بما يصب في مصلحة حماية موارد الجامعة وممتلكاتها.



و استمع رئيس جامعة بورسعيد إلى مداخلات الحضور، مشيدًا بأفكارهم الإبداعية ومقترحاتهم الواقعية، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الكفاءة والانضباط والابتكار في الأداء المالي.

وفي ختام اللقاء، أثنى رئيس جامعة بورسعيد على جهود جميع العاملين في الإدارات المالية، مشيدًا بحرصهم على أداء واجبهم بكفاءة، مؤكدًا أن ما تم طرحه خلال اللقاء سيكون محل دراسة وتطبيق بما يخدم مسيرة الجامعة نحو التميز المؤسسي.