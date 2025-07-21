محافظ بورسعيد: تطوير المنطقة المواجهة لجسر الممشى وإقامة مسجد| صور

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء محمد أحمد محمود نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم المرحلة الثالثة من الممشى السياحي المُطل على قناة السويس، " جسر الممشى "، بحضور المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة والمهندسة سمر الموافي رئيس حي الشرق، و المهندس محمد سلامة الشركة المنفذة لمشروع التطوير بالممشى.

محافظ بورسعيد يتفقد المرحلة الثالثة من الممشى السياحي

ووجه محافظ بورسعيد خلال الجولة، بالمتابعة الدورية لأعمال صيانة الممشى للحفاظ على ما شهده الممشى من أعمال تطوير، والبدء في تطوير المنطقة المواجهة لجسر الممشى باب 8 ، لاستكمال الصورة الحضارية والجمالية لمدخل قناة السويس، وذلك التعاون بين المحافظة و الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

ووجه محافظ بورسعيد بإقامة مسجد على رصيف الميناء، مشددٱ على تنفيذ الأعمال على درجة عالية من الكفاءة .

وكان محافظ بورسعيد قد افتتح أعمال تطوير جسر الممشى " المرحلة الثالثة"، والتي تضمنت رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين التصميم الحضاري بطول الواجهة المطلة على قناة السويس، إلى جانب توحيد واجهات المحال التجارية، وتركيب أرضيات “إنترلوك”، ومقاعد حديثة، فضلًا عن تنفيذ أعمال التجميل والتنسيق الحضاري التي تتكامل مع ما تم تنفيذه في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

ويعد الممشى السياحي أحد أبرز مشروعات التطوير التي تشهدها بورسعيد خلال السنوات الأخيرة، ويُسهم في تعزيز المقومات السياحية للمدينة الباسلة، بما يتماشى مع جهود الدولة في تطوير الواجهات البحرية والمناطق الترفيهية على مستوى الجمهورية.