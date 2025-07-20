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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الليلة .. اتحاد الكرة يقيم عزاء ميمي عبد الرازق في مسجد ال رشدان

الراحل الدكتور ميمي عبد الرازق ونجله د احمد ميمى عبد الرازق
الراحل الدكتور ميمي عبد الرازق ونجله د احمد ميمى عبد الرازق
محمد الغزاوى

يقيم الاتحاد المصرى لكرة القدم مساء اليوم الاحد عزاء لفقيد الكرة المصرية ابن محافظة بورسعيد و المدير الفني السابق للنادى المصري الراحل الاستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق و الذى وافته المنية منذ أيام بمنزله . 

كان محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم أعلن فى وقت سابق لصدى البلد اتخاذ الكابتن هاني ابوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرار بإقامة عزاء للراحل تقديرا لعطاءه الكبير للكرة المصرية خلال مشوار حافل امتد على مدار ٤٠ عاما لخدمة المجال الرياضى بمختلف المواقع و التى من بينها منطقة بورسعيد لكرة القدم و الاتحادين المصري و الأفريقي.

عزاء فى مسجد ال رشدان بالقاهرة

وأوضح ياسين أن قرار الاتحاد المبدئي كان إقامة العزاء فى بورسعيد، ولكن نظرا لإعلان النادى المصري إقامة عزاء للفقيد فى بورسعيد تم تعديل المكان لاقامته فى القاهرة احتراما لقرار النادى المصرى و لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من الرياضيين تقديم واجب العزاء لاسرة الفقيد ممن لم يتمكنوا من الحضور فى بورسعيد 

ومن جانبه أكد جمال نوفل مدير منطقة بورسعيد لكرة القدم ان العزاء سيقام بمسجد آل رشدان الليلة بحضور الدكتور أحمد ميمي عبد الرازق نجل الفقيد و أشقاءه. 

وشدد نوفل أن قرار الاتحاد بإقامة العزاء للفقيد هو أقل مايقدم لشخصية ظلت تعطي خلال رحلة عملها بعالم الساحرة المستديرة بقلب كبير وصفاء نية لافتا ان فقيد بورسعيد و الرياضة المصرية لم يبخل يوما من الايام بعلمه او خبرته فى أي مكان طلب منه التواجد به. 

ولفت جمال نوفل ان الفقيد تحمل الكثير من أجل لسعاد جماهير النادى المصري و شعب بورسعيد العاشق لناديه وكلل الله عطاءه بأن وفقه فى العبور بالفريق من كبوته ليحتل رابع الدورى المصري و يلحق بسباق البطولات الافريقية بعد أن كان فقد الأمل بسبب الاخفاقات فترة بصمة حب فى قلوب كل بورسعيدى .

الجدير بالذكر أن جميع أندية مصر ومنابر الإعلام الرياضى نعت رحيل الدكتور ميمي عبد الرازق عقب تلقيها خبر وفاته ببالغ الحزن والأسى.

وتقدم اللواءان محب حبشي وعادل الغضبان محافظا بورسعيد الحالي و السابق الصفوف لتلقي عزاء الفقيد فى العزاء الذي أقيم له على أرض المدينة الباسلة وحضره الألاف من ابناء بورسعيد وجميع القيادات الشعبية و السياسة و الأمنية و التنفيذية و الكتلة البرلمانية لمجلسي الشيوخ و النواب بمحافظة بورسعيد.

بورسعيد فقيد الرياضة منطقة بورسعيد لكرة القدم الإتحاد المصري لكرة القدم مسجد آل رشدان

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