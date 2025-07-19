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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بهنساوي : تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والمحاور بمدينة بورفؤاد

استمرار تطوير منطقة الحزب فى بورفؤاد
استمرار تطوير منطقة الحزب فى بورفؤاد
محمد الغزاوى

واصل الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ،متابعة  سير العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة الحزب الوطني بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والمحاور الرئيسية و الفرعية بمدينة بورفؤاد ، لتكون على غرار أعمال تطوير عدد من الطرق الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية الهامة بنطاق محافظة بورسعيد ، وفق أحدث أساليب التطوير المتبعة و بما يحقق أفضل مظهر حضاري لمدينة بورفؤاد، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

يأتى ذلك فى إطار الخطة الشاملة التى تشهدها محافظة بورسعيد لتطوير قطاع الطرق بمدينة بورفؤاد لتحقيق السيولة والإنسيابية فى حركة المواطنين والسيارات و لمواكبة أعمال التنمية والتي تأتي برعاية اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير ، واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي إلى استمرار أعمال رصف الطرق الرئيسية بالطبقة الاسفلتية الأولى الخاصة بالترميمات وتعديل المناسيب، فضلاً عن رصف الطرق الداخلية والفرعية بالإنترلوك، وتشمل الأعمال تنفيذ رصف الطرق الداخلية، مع الحفاظ على المسطحات الخضراء وإعادة تنسيق الزراعات العشوائية بما يتماشى مع المخطط العام للتطوير، لضمان الاستخدام الأمثل للمساحات والحفاظ على الهوية البصرية للمدينة. كما تتواصل أعمال رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة، ورفع المخلفات بشكل دوري لتيسير الحركة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

بهنساوي : استمرار رصف الطرق الرئيسية بالطبقة الاسفلتية الاولى الخاصة بالتوميمات وتعديل المناسيب ورصف الطرق الفرعية بالانترلوك

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد بأن المشروع توسعة بعض الطرق وتخصيص أماكن لانتظار السيارات، ورفع كفاءة الإنارة باستخدام أعمدة ديكورية حديثة، إلى جانب تنفيذ أعمال “لاند سكيب” راقية، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، وإزالة الترانشات القديمة المتهالكة، وإنشاء شبكة صرف صحي جديدة تخدم 118 عقارًا.

وتابع الدكتور إسلام بهنساوي بأن الأعمال المنطقة الممتدة من شارع القدس الشريف وحتى شارع العباس، ومن شارع نور الإسلام وحتى شارع الشيخ محمد متولي الشعراوي، بما يشمل كافة الشوارع الفرعية والممرات الداخلية، في واحدة من أكبر عمليات تطوير البنية التحتية التي تشهدها مدينة بورفؤاد.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد أن منطقة الحزب الوطني من المناطق ذات الكثافة السكانية المترفعة حيث بلغت التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة بها 100 مليون جنيهاً، لافتاً إلى أن أعمال التطوير تبدأ من شارع القدس الشريف وصولاً لشارع العباس ومن شارع نور الاسلام وصولاً لشارع الشيخ محمد متولي الشعراوي متضمنة كافة الطرق الفرعية والممرات الداخلية، مشيراً إلى أن مشروع تطوير ورفع كفاءة مساكن الحزب الوطني يعد أحد أضخم مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمدينة على الإطلاق.

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