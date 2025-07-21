انطلاق أعمال المؤتمر الـ37 للتوبولوجي وتطبيقاته بهندسة بورسعيد

انطلقت فعاليات المؤتمر السابع والثلاثين للتوبولوجي وتطبيقاته، والذي نظمته كلية الهندسة – قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بجامعة بورسعيد بالتعاون مع جمعية الرياضيات المصرية والقطاع الهندسي وعلوم الفيزياء والتكنولوجيا بالجامعة، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء من جامعات مصرية وعربية وأوروبية.



شهد فعاليات المؤتمر الذي افتتحه الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد د. راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، د. أمل خليل المشرف على قطاع التعليم والطلاب، د. طه فراج عميد كلية الهندسة، إلى جانب د. ممدوح صالح مستشار رئيس الجامعة للتطوير المؤسسي، د. وفاء شعبان رئيس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية ورئيس المؤتمر ا.د عبد المنعم محمد قسم الرياضيات كلية العلوم جامعة طنطا ومقرر المؤتمر ود. محمد الكيكى وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث ولفيف من المهتمين فى المجال والتخصص .



جامعة بورسعيد تحتضن علماء الرياضيات في مؤتمر التوبولوجي وتطبيقاته بمشاركة دولية وجامعية واسعة

وأشار رئيس جامعة بورسعي إلى سعي الجامعة لتطبيق توصيات المؤتمر بما يخدم توجهاتها نحو التحول الرقمي والابتكار في القطاعات التعليمية والبحثية والإدارية.



واختُتمت الفعاليات بإعلان توصيات المؤتمر من قبل د. عرفة ناصف أستاذ الرياضيات بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، التي جاءت لتدعم مسيرة التطوير الأكاديمي والبحثي في مجال التوبولوجي والعلوم المرتبطة به.