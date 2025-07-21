قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المبعوث الأمريكي توم باراك: يجب محاسبة الحكومة السورية
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
إيران تتهم الدول الأوروبية الثلاث بعدم احترام الاتفاق النووي لعام 2015
الإعدام لـ "حكورة وزيكا".. أنهيا حياة صديقهما بسبب شراء المواد المخدرة بأسيوط
هل من حق الملاك رفع دعاوى قضائية بزيادة القيمة الإيجارية؟.. خبير قانوني يجيب
الرئيس السيسي يتابع مشروعات الهيئة العربية للتصنيع في المجالات المدنية والدفاعية
بحضور وزير الصحة والمحافظ.. إجراء أول زراعة كبد في مجمع الإسماعيلية الطبي
شوبير يكشف واقعة في الهند تنعش آمال بيراميدز بحصد لقب الدوري من الأهلي
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة الهيئة العربية للتصنيع زيادة إنتاجها وتقليل الأسعار لتحقيق التنافسية
الرئيس السيسي يتابع أنشطة الهيئة العربية للتصنيع: بدء إنتاج "سيتروين C4X" و"جيب شيروكي" محليًا وتوسع في الصناعات المدنية والدفاعية
بعد وفاة 5 أشقاء وإصابة والدهم.. تفاصيل جديدة فى قصة أطفال ديرمواس بالمنيا
على خطى حنين حسام ومودة.. هدير عبدالرازق مهددة بالسجن ومباحث الآداب كلمة السر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق أعمال المؤتمر الـ37 للتوبولوجي وتطبيقاته بهندسة بورسعيد

جامعة بورسعيد تحتضن علماء الرياضيات في مؤتمر التوبولوجي
جامعة بورسعيد تحتضن علماء الرياضيات في مؤتمر التوبولوجي
محمد الغزاوى

انطلقت فعاليات المؤتمر السابع والثلاثين للتوبولوجي وتطبيقاته، والذي نظمته كلية الهندسة – قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بجامعة بورسعيد بالتعاون مع جمعية الرياضيات المصرية والقطاع الهندسي وعلوم الفيزياء والتكنولوجيا بالجامعة، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء من جامعات مصرية وعربية وأوروبية.

شهد فعاليات المؤتمر الذي افتتحه الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد  د. راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، د. أمل خليل المشرف على قطاع التعليم والطلاب، د. طه فراج عميد كلية الهندسة، إلى جانب د. ممدوح صالح مستشار رئيس الجامعة للتطوير المؤسسي، د. وفاء شعبان رئيس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية ورئيس المؤتمر ا.د عبد المنعم محمد قسم الرياضيات كلية العلوم جامعة طنطا ومقرر المؤتمر ود. محمد الكيكى وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث ولفيف من المهتمين فى المجال والتخصص  .
 

جامعة بورسعيد تحتضن علماء الرياضيات في مؤتمر التوبولوجي وتطبيقاته بمشاركة دولية وجامعية واسعة

وأشار رئيس جامعة بورسعي  إلى سعي الجامعة لتطبيق توصيات المؤتمر بما يخدم توجهاتها نحو التحول الرقمي والابتكار في القطاعات التعليمية والبحثية والإدارية.
 

واختُتمت الفعاليات بإعلان توصيات المؤتمر من قبل د. عرفة ناصف  أستاذ الرياضيات بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، التي جاءت لتدعم مسيرة التطوير الأكاديمي والبحثي في مجال التوبولوجي والعلوم المرتبطة به.

بورسعيد جامعة بورسعيد المدرسة المصرية التطوير الاكاديمي القطاع الهندسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

بالصور

7 أطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الأمعاء

7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء
7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء
7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء

ميزة تكنولوجية يكرهها جميع أصحاب السيارات الحديثة

ميزة تكنولوجية
ميزة تكنولوجية
ميزة تكنولوجية

لمحبي القهوة.. وصفة كوفي كيك اللذيذة

كوفي كيك
كوفي كيك
كوفي كيك

وحش محترق.. رجل يشتري سيارة دودج محطمة بـ70 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

فيديو

المتهم

القبض على بلطجي يستخدم كلبا فى المشاجرات بالإسماعيلية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد