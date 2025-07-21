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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبشي يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة بورسعيد

حبشي يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة بورسعيد
حبشي يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة بورسعيد
محمد الغزاوى

اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشى، محافظ بورسعيد، المخطط التفصيلي لمدينة بورسعيد، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات الأراضى طبقًا للمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة، وذلك بحضور اللواء عمرو فكرى السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة نرمين نشأت مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى، ومهندسي الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

وأكد محافظ بورسعيد أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة، موضحًا أن المخطط الذي تم اعتماده يشتمل على كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكنية والخدمية، وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية.

حبشي يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة بورسعيد

وأوضح المحافظ إلى أن المخطط جاء تلبية لاحتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية، موضحًا أنه تم مراعاة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمواطنين، والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لتظهر المدينة بالمظهر اللائق، وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

واشار اللواء محب حبشي إلى أن المخطط التفصيلي لمدينة بورسعيد تم التوافق عليه بعد التنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وتمت مراجعته من الإدارة العامة للتخطيط العمراني وأحياء مدينة بورسعيد والجهات المختصة بالمحافظة، وذلك بعد إجراء دراسة متأنية وتفصيلية للشوارع وتحديد الشكل الأمثل لاستخدامها، والمساهمة في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكان.

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