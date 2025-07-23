بحضور 12 ألف مواطن| «مستقبل وطن بورسعيد» ينظم مؤتمراً جماهيرياً لدعم مرشحه بـ«الشيوخ»|صور

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، نطاق حي العرب، بحضور قرابة 12 آلاف مواطن، لدعم أحمد جوهر، مرشح الحزب على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ببورسعيد، وذلك بحضور النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، والنائب إيهاب العمدة، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد حلاوة، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عادل اللمعي، أمين عام الحزب ببورسعيد ورئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، وأعضاء هيئة مكتب الحزب وأمناء الأقسام وقيادات وأعضاء الحزب بمحافظة بورسعيد، ولفيف من أبناء المدينة الباسلة والشخصيات السياسية والعامة ووسائل الإعلام المختلفة.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، ثم أكد النائب عادل اللمعي، خلال كلمته، على أن هذا الحضور الغفير من أبناء بورسعيد هو المشهد الوطني الحضاري المعتاد من أبناء المدينة الباسلة الذين وثقوا في حزب مستقبل وطن وأعطوه العلامة الكاملة في كافة الانتخابات التي خاضها، واليوم يدعمون بكل قوة مرشح الحزب الأستاذ أحمد جوهر، موجها الشكر إلى النائب عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، والنائب إيهاب العمدة، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد حلاوة، الأمين العام المساعد للحزب.

حزب مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحضور 12 آلاف مواطن لدعم مرشحه أحمد جوهر بانتخابات مجلس الشيوخ في بورسعيد

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن يخوض الانتخابات بـ "سياسة نظيفة" وسيكون حزب مستقبل وطن الداعم للدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على قلب رجل واحد خلف مرشح الحزب، معربًا عن ثقته في حصول بورسعيد على أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية.

أشاد النائب إيهاب العمدة، الأمين العام المساعد للحزب، بأبناء بورسعيد على هذا المؤتمر الحاشد العظيم الذي أدخل الفرحة في قلوبهم، لافتًا إلى أن رؤية هذا المشهد العظيم يؤكد على حب أبناء بورسعيد الباسلة لـ أحمد جوهر مرشح الحزب، موجهًا رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، قائلا: "من محافظة بورسعيد نقول لفخامتم الشعب المصري بيحبك ويثمن حفاظك على تراب الوطن".



وجه النائب محمد حلاوة، الأمين العام المساعد للحزب،تحية من القلب إلى مدينة بورسعيد الباسلة، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن هو الحزب الذي ينحاز لمصلحة الوطن وخدمة المواطن كونه حزب مساند للدولة المصرية، لأن بالوعي بمقدرات الوطن وما يحيطه نستطيع خدمته ودعمه، مضيفًا :"الحمد لله على نعمة الأمن والأمان.. تحية إلى فخامة رئيس الجمهورية الذي يعمل من أجل صالح المواطن وعلينا أن ننظر للدول حولنا حتى محمد الله على نعمة مصر"

وطالب أبناء بورسعيد بدعم مرشح الحزب الأستاذ أحمد جوهر في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.



أشار النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن محافظة بورسعيد لها مكانة كبيرة في الحزب كونها بلد سياسية من الطراز الأول وأهلها يفهمون سياسة بشكل كبير، لذلك كان سعيدًا بتكليف النائب أحمد عبد الجواد بالحضور إلى بورسعيد.



وأضاف:"الأمان لم يعد بالمجان مثل الماضي، والدولة التي ليس لها وعي شعبي وجيش قوي سيتم القضاء عليها وهو ما حدث في الدول حولنا، لذلك الأمان له تكلفة عالية وكلما دافع رئيسنا عن أمننا القومي كلما واجهنا أزمات مختلفة".



وأعرب عن ثقته في نجاح أحمد جوهر في انتخابات مجلس الشيوخ، مشددا على أهمية مشاركة الشعب المصري بكثافة لتوجيه رسالة إلى العالم كله أن الشعب المصري مازال متماسك وصلب ويقف على قلب رجل واحد خلف مصر لذلك المشاركة في الانتخابات مهمة جدا لأننا سنشارك من أجل مصر.



ومن جانبه، أكد أحمد جوهر، مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بورسعيد رقم "1" رمز "القلم" على أن أهالي بورسعيد الوطنية الباسلة شرفوه بهذا الحضور الحاشد، موجهًا الشكر إلى النائب عادل اللمعي على دعمه الكبير له منذ ترشيحه للانتخابات عن حزب مستقبل وطن.



وأعرب "جوهر" عن ثقته في أن يضرب أبناء بورسعيد الوطنية الباسلة مثالًا يحتذى به في المشاركة بالانتخابات، مضيفًا: '"بورسعيد لا تحتاج نائب ولكن خادم وأعاهدكم أن أكون خادم لبورسعيد وهذا أمر يشرفني ويسعدني.. نحن أهل وسنظل أهل .. الفخر لي ليس المقعد ولكن أنني ابن من ابناء بورسعيد وسأضع يدي مع نواب الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ لحل مشاكل بورسعيد".