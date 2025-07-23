قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«العمل لا يتوقف» .. الزمالك يشارك صورًا من المران الجماعي للفريق |شاهد
تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على أزمة وسام أبو علي مع الأهلي
الوداد المغربي يسعى لاستعادة يحيى عطية الله ويصطدم بطلبات سوتشي المالية
محمد التاجي: فهمي الخولي اكتشف موهبتي.. ومسرح الطليعة كان بوابتي إلى الاحتراف
فوزي الحناوي: طارق العشري ظلمني في الاتحاد.. ورحيل مصيلحي خسارة كبيرة
السيطرة على حريق في محل أحذية ومخزن مستحضرات تجميل بمنطقة القيسارية بأسيوط |شاهد
الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع اليابان
بدأت ترتفع| هل يصل سعر كيلو البطاطس لـ 30 جنيهًا بالأسواق؟.. نقيب الفلاحين يكشف
أعلى سعر دولار في البنوك اليوم الأربعاء 23-7-2025
تيدي أوكو يقترب من الدوري السعودي.. والزمالك يتراجع ويخرج من السباق
الخامس جمهورية على الثانوية ابن المنوفية: أحلم بمنحة لدراسة الهندسة.. وهذا سر تفوقي
الجيش الأوكراني يعلن تحطم مقاتلة فرنسية من طراز ميراج-2000 بمنطقة فولين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور 12 ألف مواطن| «مستقبل وطن بورسعيد» ينظم مؤتمراً جماهيرياً لدعم مرشحه بـ«الشيوخ»|صور

مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحضور 12 آلاف مواطن لدعم مرشحه أحمد جوهر
مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحضور 12 آلاف مواطن لدعم مرشحه أحمد جوهر
محمد الغزاوى

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، نطاق حي العرب، بحضور قرابة 12 آلاف مواطن، لدعم أحمد جوهر، مرشح الحزب على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ببورسعيد، وذلك بحضور النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، والنائب إيهاب العمدة، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد حلاوة، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عادل اللمعي، أمين عام الحزب ببورسعيد ورئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، وأعضاء هيئة مكتب الحزب وأمناء الأقسام وقيادات وأعضاء الحزب بمحافظة بورسعيد، ولفيف من أبناء المدينة الباسلة والشخصيات السياسية والعامة ووسائل الإعلام المختلفة.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، ثم أكد النائب عادل اللمعي، خلال كلمته، على أن هذا الحضور الغفير من أبناء بورسعيد هو المشهد الوطني الحضاري المعتاد من أبناء المدينة الباسلة الذين وثقوا في حزب مستقبل وطن وأعطوه العلامة الكاملة في كافة الانتخابات التي خاضها، واليوم يدعمون بكل قوة مرشح الحزب الأستاذ أحمد جوهر، موجها الشكر إلى النائب عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، والنائب إيهاب العمدة، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد حلاوة، الأمين العام المساعد للحزب.

حزب مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحضور 12 آلاف مواطن لدعم مرشحه أحمد جوهر بانتخابات مجلس الشيوخ في بورسعيد

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن يخوض الانتخابات بـ "سياسة نظيفة" وسيكون حزب مستقبل وطن الداعم للدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على قلب رجل واحد خلف مرشح الحزب، معربًا عن ثقته في حصول بورسعيد على أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية.

أشاد النائب إيهاب العمدة، الأمين العام المساعد للحزب، بأبناء بورسعيد على هذا المؤتمر الحاشد العظيم الذي أدخل الفرحة في قلوبهم، لافتًا إلى أن رؤية هذا المشهد العظيم يؤكد على حب أبناء بورسعيد الباسلة لـ أحمد جوهر مرشح الحزب، موجهًا رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، قائلا: "من محافظة بورسعيد نقول لفخامتم الشعب المصري بيحبك ويثمن حفاظك على تراب الوطن".


وجه النائب محمد حلاوة، الأمين العام المساعد للحزب،تحية من القلب إلى مدينة بورسعيد الباسلة، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن هو الحزب الذي ينحاز لمصلحة الوطن وخدمة المواطن كونه حزب مساند للدولة المصرية، لأن بالوعي بمقدرات الوطن وما يحيطه نستطيع خدمته ودعمه، مضيفًا :"الحمد لله على نعمة الأمن والأمان.. تحية إلى فخامة رئيس الجمهورية الذي يعمل من أجل صالح المواطن وعلينا أن ننظر للدول حولنا حتى محمد الله على نعمة مصر"

وطالب أبناء بورسعيد بدعم مرشح الحزب الأستاذ أحمد جوهر في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.


أشار النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن محافظة بورسعيد لها مكانة كبيرة في الحزب كونها بلد سياسية من الطراز الأول وأهلها يفهمون سياسة بشكل كبير، لذلك كان سعيدًا بتكليف النائب أحمد عبد الجواد بالحضور إلى بورسعيد.

وأضاف:"الأمان لم يعد بالمجان مثل الماضي، والدولة التي ليس لها وعي شعبي وجيش قوي سيتم القضاء عليها وهو ما حدث في الدول حولنا، لذلك الأمان له تكلفة عالية وكلما دافع رئيسنا عن أمننا القومي كلما واجهنا أزمات مختلفة".

وأعرب عن ثقته في نجاح أحمد جوهر في انتخابات مجلس الشيوخ، مشددا على أهمية مشاركة الشعب المصري بكثافة لتوجيه رسالة إلى العالم كله أن الشعب المصري مازال متماسك وصلب ويقف على قلب رجل واحد خلف مصر لذلك المشاركة في الانتخابات مهمة جدا لأننا سنشارك من أجل مصر.


ومن جانبه، أكد أحمد جوهر، مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بورسعيد رقم "1" رمز "القلم" على أن أهالي بورسعيد الوطنية الباسلة شرفوه بهذا الحضور الحاشد، موجهًا الشكر إلى النائب عادل اللمعي على دعمه الكبير له منذ ترشيحه للانتخابات عن حزب مستقبل وطن.

وأعرب "جوهر" عن ثقته في أن يضرب أبناء بورسعيد الوطنية الباسلة مثالًا يحتذى به في المشاركة بالانتخابات، مضيفًا: '"بورسعيد لا تحتاج نائب ولكن خادم وأعاهدكم أن أكون خادم لبورسعيد وهذا أمر يشرفني ويسعدني.. نحن أهل وسنظل أهل .. الفخر لي ليس المقعد ولكن أنني ابن من ابناء بورسعيد وسأضع يدي مع نواب الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ لحل مشاكل بورسعيد".

بورسعيد مستقبل وطن مجلس الشيوخ مقعد الفردى مؤتمر جماهيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد قليل.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

الآن .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 | درجاتك عندنا

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة بالاسم مجانا.. افتح الرابط واصبر وادعُ الله.. يمنحك 7 بشارات

أوائل الثانوية العامة 2025

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025.. بعد قليل

موقع تنسيق الجامعات 2025

93.17% للطب.. والهندسة 88.65%.. مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 بالأرقام

تنسيق الكليات 2025

تنسيق الكليات 2025| 74% للطب .. ننشر الحدود الدنيا للكليات بالأرقام

طلاب الثانوية العامة 2025

منح لـ10%.. مفاجأة لطلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

ترشيحاتنا

محمود مرسي

بتروجت يتعاقد مع محمود مرسي قادمًا من إيسترن كومباني

أفشة

أفشة في ظهور جديد مع لاعبي الأهلي بمعسكر تونس .. شاهد

الزمالك

فيريرا يقرر تدريبات الزمالك على فترتين لرفع الجاهزية الفنية

بالصور

فوائد تناول الخوخ في الصيف.. فاكهة مرطبة ومليئة بالمفاجآت الصحية

فوائد تناول الخوخ في فصل الصيف
فوائد تناول الخوخ في فصل الصيف
فوائد تناول الخوخ في فصل الصيف

العصب الحائر أو المُحيّر للأطباء.. سر الإغماء المُفاجئ وانخفاض الضغط

ما الذي يفعله العصب الحائر بالجسم؟
ما الذي يفعله العصب الحائر بالجسم؟
ما الذي يفعله العصب الحائر بالجسم؟

عصير مُنعش للصيف.. الليمون بالحليب المشروب الرسمي على الشواطئ

لماذا أصبح عصير الليمون بالحليب حديث الصيف؟
لماذا أصبح عصير الليمون بالحليب حديث الصيف؟
لماذا أصبح عصير الليمون بالحليب حديث الصيف؟

أول ظهور لأنغام بالمتحف المصري الكبير عقب شائعة مرضها بالسرطان |شاهد

انغام
انغام
انغام

فيديو

السيارة

قرار من النيابة بشأن سائق نقل يخفي لوحات سيارته للتهرب من المخالفات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

اعرف نتيجتك.. وزير التعليم يعتمدها الآن | تفاصيل مهمة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

محدش جاب 100%؜ .. إعلان أوائل الثانوية العامة بعد قليل

جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك: 33 ألف شكوى من التجارة الإلكترونية غير المشروعة في عام واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

المزيد