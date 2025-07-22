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التفاصيل الكاملة لغرق سيارتي نقل عقب سقوطهما من معدية شرق التفريعة ببورسعيد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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التفاصيل الكاملة لغرق سيارتي نقل عقب سقوطهما من معدية شرق التفريعة ببورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الغزاوى

حصلت صدى البلد على تفاصيل سقوط سيارتين من معدية شرق التفريعة فى بورسعيد.


كانت معدية شرق التفريعة قامت بالتحميل من جهة الغرب بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد عدد ٢ سيارة محملين بالأسمنت الخام.
 

تم رفع باب المعدية وبدايه التحرك بالمعدية من السقالة جهة الغرب متجهاً للشرق مع بداية الحركة حوالي ٢٠ مترا من السقالة حدث عطل فى العربة الأولى فى دائرة الفرامل مما اضطر السائق للنزول ومتابعة السيارة ولم يقم بتأمين السيارة من الحركة.


أدى ذلك لتحرك العربية إلى الخلف فخاف سائق العربة الأولى من إتلاف سيارته فرجع مسرعاً للخلف ولم يدرك أن المعدية قد تحركت بالفعل.


التفاصيل الكاملة لغرق سيارتين نقل عقب سقوطهم من معدية شرق التفريعة ببورسعيد 

قام قائد المعدية بالتنبيه على السائق بالميكروفون الداخلى  أن لا يتحرك ويكتفى بالاصطدام فلم يستمع  لكلامه مما أدى إلى رجوع المقطورة على الباب بحمولتها التى تزل ١٢٠ طنا فأدى إلى كسر بساتم الباب الخاصة بالصعود والنزول 
فسقطت أول عربة.

 ومع تلف منظومة الفرامل بالعربة الأولى  ومحاولة إصلاحه من السائق استمرت بالتحرك مما أدى إلى تهتك فى قدم السائق ومع استمرارها فالرجوع سقطت هى الأخرى فى المياه.
 

وبلغ إجمالي ضحايا الحادث مصاب 
وثلاثة غرقى 
 جار الآن إخراج الجثث عن طريق إنقاذ هيئة قناة السويس.  

تم استدعاء رافعات هيئة قناة السويس لرفع السيارات من المياه  لإعادة الحركة.

كانت الجهات المعنية بمحافظة بورسعيد بلاغا بسقوط سيارتي نقل من معدية شرق التفريعة في المجرى الملاحي لـ قناة السويس، وعلى الفور جرى التحرك لاتخاذ اللازم.

سقوط سيارتين نقل بشرق التفريعة ببورسعيد.. وقوات الإنقاذ تتحرك لانتشالهما والبحث عن غرقى


وتضمن البلاغ سقوط السيارتين مع معدية شرق التفريعة، مع وجود أشخاص بداخلهم، مما استدعي تحرك قوات الانقاذ النهري للتدخل وانقاذ الأشخاص، حال التأكد من تواجدهم تحت المياه.

وتعمل كافة الجهات المعنية علي سرعة الاجراءات للسيطرة علي الأوضاع، وانتشال السيارتين، وكذلك إخراج الضحايا ان ثبت وجودهم.

بورسعيد محافظ بورسعيد شرق التفريعة سقوط سيارتين معديات شرق التفريعة الجهات المعنية

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