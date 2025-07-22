قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجاعة تتفاقم وسوء تغذية بين الأطفال .. حصار الاحتلال يفتك بسكان غزة
نتيجة الثانوية العامة بالاسم مجانا.. افتح الرابط واصبر وادعُ الله.. يمنحك 7 بشارات
الجارديان: إزالة أنقاض غزة تستغرق 40 عاما
حريق هائل جنوب تل أبيب يستنفر 26 طاقم إطفاء وسط موجة حرائق تجتاح إسرائيل
غزة تموت جوعا.. الهلال الأحمر الفلسطيني يطلق نداء استغاثة للعالم
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة ثورة يوليو
وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. بعد قليل
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير ويناقش الترتيبات النهائية
موجة حر شديدة تجتاح إيران وتتسبب في انقطاع المياه والكهرباء
مؤشرات تنسيق معاهد التمريض 2025
التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمن بورسعيد يضبط أبًا ويلاحق نجله طعنا شابًا بسبب أولوية المرور

صورة المجني عليه
صورة المجني عليه
محمد الغزاوى

نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد فى ضبط أب قام نجله بطعن شاب بمدينة بورفؤاد 

كان شاب في العقد الثالث من عمره أصيب بطعنة نافذة أسفل القلب، مساء أمس، في شارع محمد علي بمدينة بورفؤاد، إثر مشادة كلامية على أولوية المرور ومكان ركن السيارة، تطورت إلى اعتداء بسلاح أبيض من جانب أب وابنه.

أمن بورسعيد يضبط أبً طعن نجله شابً ببورفؤاد.. ويلاحق المتهم الرئيسي الهارب

ترجع تفاصيل الواقعة إلى مرور الشاب حسن فؤاد بسيارته في الشارع المشار إليه، حيث نشب خلاف مروري بسيط بينه وبين سائق آخر وابنه كانا يستقلان سيارة، سرعان ما تطور إلى مشادة كلامية، ثم إلى اعتداء عنيف، قام خلاله الابن بطعن الشاب بمطواة أسفل القلب، بينما كان والده على مسرح الجريمة، قبل أن يلوذ الجاني بالفرار.

وتلقي اللواء تامر السمري مدير أمن بورسعيد بلاغا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء ضياء زامل مدير مباحث المديرية، وتمكنت القوات من ضبط الأب المتهم بالمشاركة في الاعتداء، وتواصل جهودها المكثفة لضبط الابن المتهم الرئيسي، الذي لاذ بالفرار عقب ارتكاب الجريمة.

وأكدت أسرة الشاب المصاب أن نجلهم لم يرتكب أي خطأ يستوجب الاعتداء عليه بهذه الصورة الوحشية، وأن الخلاف كان عابرًا لكنه انتهى بكارثة، مطالبين بسرعة ضبط الجاني ومحاسبته على ما ارتكبه، وأشار عدد من المقربين من الشاب إلى أنه معروف بسلوكه الهادئ واحترامه للجميع، مؤكدين أن ما حدث لا يمكن السكوت عليه، خاصة وأن حياة الشاب كادت أن تنتهي بسبب تصرف أرعن وغير مبرر.

بورسعيد أمن بورسعيد مديرية أمن بورسعيد بورفؤاد مدينة بورفؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بعد اعتمادها.. عبر هذا الرابط

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.. بالدرجات والمجموع الكلي

أوائل الثانوية العامة 2025

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

أوائل الثانوية العامة 2025

محدش جاب 100%| إعلان أوائل الثانوية العامة 2025 في بيان عاجل بعد قليل

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

مطرب المهرجانات أمين خطاب

حجز للغد.. عرض مطرب المهرجانات أمين خطاب على الطب الشرعي للقيادة تحت تأثير المخدر

تصادم

انقلاب سيارة نقل محملة بالبنجر على الطريق الحر ببنها

حريق هائل يلتهم مصنع "ضفاير عربيات" في المنطقة الصناعية بأكتوبر

حريق هائل يلتهم مصنع قطع غيار سيارات في المنطقة الصناعية بأكتوبر.. صور

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب .. كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟.. جلسة تصوير جديدة لـ عبير صبري تكشف عن زيادة وزنها

أعلان نتيجة الثانوية العامة
أعلان نتيجة الثانوية العامة
أعلان نتيجة الثانوية العامة

شاحنة إيسوزو الكهربائية الجديدة تأتي بسعر صادم

إيسوزو
إيسوزو
إيسوزو

تموين الشرقية: حملات مكثفة لضبط الأسواق بمركز منيا القمح| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

فيديو

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد