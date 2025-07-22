أمن بورسعيد يضبط أبًا ويلاحق نجله طعنا شابًا بسبب أولوية المرور

نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد فى ضبط أب قام نجله بطعن شاب بمدينة بورفؤاد

كان شاب في العقد الثالث من عمره أصيب بطعنة نافذة أسفل القلب، مساء أمس، في شارع محمد علي بمدينة بورفؤاد، إثر مشادة كلامية على أولوية المرور ومكان ركن السيارة، تطورت إلى اعتداء بسلاح أبيض من جانب أب وابنه.

أمن بورسعيد يضبط أبً طعن نجله شابً ببورفؤاد.. ويلاحق المتهم الرئيسي الهارب

ترجع تفاصيل الواقعة إلى مرور الشاب حسن فؤاد بسيارته في الشارع المشار إليه، حيث نشب خلاف مروري بسيط بينه وبين سائق آخر وابنه كانا يستقلان سيارة، سرعان ما تطور إلى مشادة كلامية، ثم إلى اعتداء عنيف، قام خلاله الابن بطعن الشاب بمطواة أسفل القلب، بينما كان والده على مسرح الجريمة، قبل أن يلوذ الجاني بالفرار.

وتلقي اللواء تامر السمري مدير أمن بورسعيد بلاغا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء ضياء زامل مدير مباحث المديرية، وتمكنت القوات من ضبط الأب المتهم بالمشاركة في الاعتداء، وتواصل جهودها المكثفة لضبط الابن المتهم الرئيسي، الذي لاذ بالفرار عقب ارتكاب الجريمة.

وأكدت أسرة الشاب المصاب أن نجلهم لم يرتكب أي خطأ يستوجب الاعتداء عليه بهذه الصورة الوحشية، وأن الخلاف كان عابرًا لكنه انتهى بكارثة، مطالبين بسرعة ضبط الجاني ومحاسبته على ما ارتكبه، وأشار عدد من المقربين من الشاب إلى أنه معروف بسلوكه الهادئ واحترامه للجميع، مؤكدين أن ما حدث لا يمكن السكوت عليه، خاصة وأن حياة الشاب كادت أن تنتهي بسبب تصرف أرعن وغير مبرر.