مُحملتان بـ120 طناً.. انتشال سيارتي الأسمنت الغارقتين في معدية تفريعة بورسعيد|شاهد

تمكنت رافعات وأوناش هيئة قناة السويس، قبل ساعات، في انتشال سيارتين نقل محملتين بـ 120 طنًا من الأسمنت الخام، سقطتا من فوق معدية بمحافظة بورسعيد، في حادث مأساوي أسفر عن مصرع شابين وإصابة آخر ببتر في القدم.

وحصل “صدى البلد” على صور لحظة انتشال السيارتين، حيث سادت حالة من الحزن بين الحضور، بعد ما تم العثور على جثة الشاب جمال عصام جمال، 16 عامًا، يعمل تباعًا على إحدى السيارتين، وجثة سائق السيارة الأخرى، في حين نجا تباع السيارة الثانية دون إصابات، وأُصيب والد التباع الغارق، وهو سائق السيارة الأولى، ببتر في القدم أثناء محاولته السيطرة على مركبته.

مصرع شابين بينهما نجل السائق فى حادث غرق سبارتين نقل بتفريعة بورسعيد

وتعود تفاصيل الواقعة، حيث بدأت المعدية في التحرك من الجهة الغربية وهي محمّلة بسيارتين نقل، لكن السيارة الأولى تعرضت لعطل مفاجئ في منظومة الفرامل، دفع السائق للنزول لمتابعة الموقف دون اتخاذ إجراءات تأمين المركبة.

وعندما عاد السائق إلى سيارته، بدأ في الرجوع للخلف خوفًا من سقوطها، غير مدرك أن المعدية كانت قد بدأت بالفعل في التحرك. ورغم استخدام قائد المعدية لمكبر الصوت لتحذيره، استمر السائق في الرجوع، ما أدى إلى كسر باب المعدية وسقوط السيارة الأولى، ومن ثم الثانية.

فيما تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها، بعد تحرير محضر بالواقعة، للوقوف على أسباب الحادث، وتعيش أسر الضحايا حالة من الصدمة.