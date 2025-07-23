كمرحلة ثانية.. محافظ بورسعيد يُصدّق على 240 درجة للقبول بالثانوية العامة

صدق اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، على النزول بدرجة القبول في المرحلة الثانية للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2024 إلى 240 .

جاء تصديق محافظ بورسعيد استجابة لمطالب عدد كبير من أولياء الأمور و طلبات الكتلة البرلمانية بالمحافظة.

كمرحلة ثانية محافظ بورسعيد يصدق على 240 درجة للقبول بالثانوية العامة

وصدق محافظ بورسعيد استنادا الى الدراسة المقدمة من مديرية التربية والتعليم ببورسعيد بامكانية النزول بدرجات القبول بالثانوي العام مع مراعاة الكثافة فى الفصول، وذلك تخفيفًا عن أولياء الأمور وإتاحة فرصة أكبر للطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام.

ويبدأ تنسيق المرحلة التانية يوم الاحد الموافق 3/8/2025 حتى يوم الاربعاء 13/8/2025 ويشمل جميع مدارس المحافظة.