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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد لاعضاء الهيئة المعاونة: دعم غير مسبوق للباحثين

رئيس جامعة بورسعيد
رئيس جامعة بورسعيد
محمد الغزاوى

عقد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، اجتماعًا موسعًا مع الهيئة المعاونة من المدرسين المساعدين والمعيدين، في لقاء يُجسد سياسة الجامعة القائمة على الشفافية والدعم المستمر للباحثين الشباب، ويعكس إيمانها بدورهم المحوري في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
 

حضر اللقاء الأستاذة الدكتورة أمل خليل، المشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور ممدوح صالح، مستشار رئيس الجامعة للتطوير المؤسسي، والأستاذة سامية المصيلحي، أمين عام الجامعة، والمستشار القانوني للجامعة، والمهندس حسن الورواري، المستشار الهندسي.

وخلال الاجتماع، استمع رئيس جامعة بورسعيد باهتمام إلى التحديات التي تواجه الهيئة المعاونة، سواء على الصعيد البحثي أو الوظيفي أو الشخصي، مشددًا على أن الجامعة تتفهم هذه التحديات وستعمل على توفير حلول مرنة ضمن الأطر القانونية، تضمن للباحثين استكمال رسائلهم العلمية دون عوائق.
 

رئيس جامع بورسعيد يؤكد على تبني حلول مرنة تضمن استكمال المسيرة الأكاديمية

وأكد رئيس الجامعة أن الهيئة المعاونة تمثل النواة المستقبلية لقيادة الجامعة، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بالتقاليد الجامعية وأدبيات التعامل، والتوجه الجاد نحو تطوير الذات، لا سيما في مجال تعلم اللغات الأجنبية وفي مقدمتها اللغة الإنجليزية، لمواكبة متطلبات الانفتاح الأكاديمي العالمي.


كما شدد رئيس الجامعة على أهمية التدريب وتنمية المهارات كعنصر رئيسي في بناء الكفاءات العلمية، معلنًا عن عقد لقاءات دورية مع الهيئة المعاونة لرصد التحديات والعمل على معالجتها بشكل فوري وفعّال.
وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات والوكلاء والمشرفين الأكاديميين على جهودهم المخلصة في دعم الباحثين، معربًا عن تقديره لدورهم المحوري في النهوض بالبحث العلمي داخل الجامعة.

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