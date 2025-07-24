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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كر وفر .. حملات مكثفة لإزالة الإشغالات في مدينة بورفؤاد

رئيس مدينة بورفؤاد يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات
رئيس مدينة بورفؤاد يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات
محمد الغزاوى

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم ،الحملات المكثفة المفاجئة قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمدينة لرفع الإشغالات والتعديات بحرم الطريق واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى.

جاءت الحملة، في ضوء توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ولاسيما التي تتعلق بالإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط.

رئيس مدينة بورفؤاد يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات

وقامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط بمحيط مسجد الشعراوي بالإضافة إلى عدد من شوارع المدينة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضارى للمدينة، موجهاً الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة، للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع، لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور إسلام بهنساوي، بمراجعة حالة النظافة والتغلب على ظاهرة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعاونة وذلك لمتابعة ورصد وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الانضباط للشارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

بورفؤاد بورسعيد محافظ بورسعيد مدينة بورفؤاد الإشغالات

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