الكنيسة والذكاء الاصطناعي - AI Coptic Day | لقاء للخدام بالمنيا

نظّم المركز الإعلامي لإيبارشية المنيا، لقاءً للخدام تحت عنوان "الكنيسة والذكاء الاصطناعي - AI Coptic Day"، في بيت "أولاد الملوك" للمؤتمرات بقرية البرجاية التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقفها.

الميديا..

تضمن اللقاء محاضرة ألقاها نيافته بعنوان "الميديا: ما لها وما عليها"، ومحاضرات متخصصة تدور حول موضوع اللقاء، ومجموعات وورش عمل تطبيقية، وقدم المشاركين عددًا من المشروعات كتدريب عملي لاستخدام الأدوات المشار إليها في المحاضرات.

كما شمل اللقاء فقرة بعنوان Safety Minute وجلسة تصوير Photo Booth وتوزيع هدايا رقمية عبر QR Code.

هذا وسلّم نيافة الأنبا مكاريوس المشاركين في اللقاء شهادات شكر، وأكّد على أهمية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إطار روحي أخلاقي يخدم الإنسان والكنيسة دون أن يفقد الإنسان هويته أو رسالته.





وشارك في اللقاء ١٢٠ خادم وخادمة من أبناء الإيبارشية وإيبارشيات أخرى إلى جانب عدد من الآباء الكهنة والمكرسات.