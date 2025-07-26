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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأزهر والكنيسة "ايد واحدة" فى فن ادارة الحياة بوزارة الشباب والرياضة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
قسم الرياضة

نجح مكتب فن ادارة الحياة بوزارة الشباب والرياضة فى توقيع عدد من البروتوكولات المهمة مع الأزهر الشريف والكنيسة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الاستثمار في الإنسان المصري، وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030.

وكانت وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أطلقت مبادرة رائدة تمثلت في إنشاء “مكتب فن إدارة الحياة”، كأول كيان نوعي يُعنى ببناء الشخصية المصرية المتوازنة، نفسيًا واجتماعيًا ومهنيًا، دون تمييز في السن أو الخلفية التعليمية أو الاجتماعية، وبشكل مجاني لكافة المواطنين.


ووقع مكتب فن ادارة الحياة بوزارة الشباب والرياضة عدد من البروتوكولات مع اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لإطلاق سلسلة محاضرات أسبوعية بعنوان “سوي – وصفات الشخصية السوية”، والتي تُعقد كل يوم اثنين بمقر المكتب بمركز الابتكار الشبابي والتعلم، كمبادرة فكرية توعوية لتعزيز الاتزان النفسي والأسري.


وأقام مكتب فن ادارة الحياة فى أولى سلسلة المحاضرات الخاصة بالبروتوكولات التى تم توقيعها حيث حضر القس موسي فتحي سكرتير اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور عبدالله سلامة رئيس قسم التوعية الاسرية والمجتمعية بمركز الأزهر العالمي للفتوي الالكترونية أولى المحاضرات التى عقدت بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بعنوان سوي وصفات الشخصية السوية وكيفية الوصول إليها.


ومن المقرر أن تقعد تلك المحاضرات يوم الاثنين من كل أسبوع من أجل توجيه الرسائل المجتمعية السليمة لفتيات وشباب مصر والعمل على توفير البيئة المجتمعية السليمة لأبنائنا .
ويتنوع مكتب فن ادارة الحياة فى تقديم خدماته من خلال العديد من الأنشطة والمحاور المتعددة من بينها البرامج التدريبية وبناء القدرات وبرنامج  “اعرف نفسك " لبناء الوعي الذاتي والتواصل الفعّال  والتدريبات المتخصصة في إدارة التوتر، التفكير الإيجابي، وبناء الثقة وبرامج تأهيلية لسوق العمل تستهدف الشباب والفتيات والمحاضرات والندوات التوعوية التى تشهد استضافة نخبة من المتخصصين في مجالات الصحة النفسية والاجتماع والدين وتتناول موضوعات تمس احتياجات المواطن النفسية والعائلية والوظيفية.

مكتب فن ادارة الحياة وزارة الشباب والرياضة الأزهر الكنيسة

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