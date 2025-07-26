محافظ الغربية يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مسجد ومجمع معاهد فتيات وتوسعة جراج طنطا

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

جهود محافظ الغربية

وفي مستهل الاجتماع، هنأ المحافظ الحضور وأبناء محافظة الغربية بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو، مشيدًا بما رسخته هذه الثورة من مبادئ العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، ومؤكدًا أن الدولة المصرية تواصل العمل بروح يوليو في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030م .

دعم مشروعات تنموية

وشهد الاجتماع استعراضًا لعدد من الملفات الحيوية التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، حيث أعلن اللواء أشرف الجندي عن موافقة المجلس التنفيذي على عدد من القرارات المهمة التي تعكس توجه المحافظة نحو دعم المشروعات الخدمية والتنموية على أرض الواقع. وقد تضمنت هذه القرارات الموافقة على طلب مديرية الأوقاف بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لإقامة مسجد يحمل اسم “الفردوس” بمركز ومدينة سمنود، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء دور العبادة بالمناطق ذات الكثافة السكانية، وتحقيقًا للعدالة في توزيع الخدمات الدينية.

تحسين خدمات المواطنين

كما وافق المجلس التنفيذي على زيادة المساحة المخصصة لتطوير جراج مركز ومدينة طنطا بواقع 800 متر مربع، ضمن مشروع كيتشنر، وذلك لاستيعاب المعدات والآليات المستخدمة في تنفيذ المشروع، بما يسهم في تحسين البنية التحتية ويخدم الصالح العام.

وفي خطوة تعكس اهتمام الدولة بدعم التعليم الأزهري وتوفير فرص تعليمية متكاملة للفتيات في الريف، أعلن المحافظ موافقة المجلس على قبول التبرع بمساحة 1925 مترًا مربعًا بقرية دماط التابعة لمركز قطور، لإقامة مجمع معاهد فتيات يشمل المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية لصالح الأزهر الشريف، بما يفتح آفاقًا تعليمية جديدة لأبناء المنطقة، ويعزز من حضور المؤسسات التعليمية ذات الطابع الخاص داخل المجتمع القروي.

اطلاق اسماء الشهداء

كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد النقيب إسماعيل عبد الفتاح الغايش على الشارع الرئيسي بقرية القضابة، تخليدًا لذكراه الطاهرة وتكريمًا لتضحياته في سبيل الوطن، في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بتكريم أبنائها الشهداء وتخليد أسمائهم في وجدان الأجيال.

وفي ختام الاجتماع، ناقش اللواء أشرف الجندي عددًا من الطلبات والمقترحات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور التنفيذيين المختصين، حيث وجّه بسرعة فحص تلك الطلبات واتخاذ ما يلزم بشأنها، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة.

وأكد محافظ الغربية أن القرارات التي خرج بها الاجتماع تأتي في سياق رؤية متكاملة تتبناها المحافظة لتحسين مستوى الخدمات العامة، وتعزيز البنية الأساسية، والارتقاء بالقطاعات الحيوية على مستوى المدن والمراكز والقرى، مشددًا على أن العمل يجري بوتيرة متسارعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يعكس التزام الدولة بوضع المواطن في قلب عملية التنمية.