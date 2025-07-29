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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا الأهلية تعلن عن فتح باب التسجيل المبدئي للطلاب

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا والقائم بتسيير أعمال جامعة طنطا الأهلية، عن فتح باب تسجيل الرغبات المبدئي بكليات وبرامج جامعة طنطا الأهلية لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق للعام الدراسي الجديد 2025  /2026.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الجديد للجامعة، والذي يهدف إلى توفير منصة متكاملة للطلاب وأولياء الأمور للتعرف على البرامج الأكاديمية، وشروط القبول، والمزايا التي تقدمها الجامعة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الطلاب من التعبير عن رغباتهم الأولية في الكليات والبرامج المتاحة، مما يتيح للجامعة قياس الاهتمام وتلبية الاحتياجات التعليمية لقطاع عريض من الطلاب المتفوقين.

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، قائلاً: “تلتزم جامعة طنطا الأهلية بتقديم تعليم جامعي متميز يواكب احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ويتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي”.

وأضاف رئيس الجامعة: "لقد تم تصميم البرامج الأكاديمية بعناية فائقة لتلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، مع التركيز على التخصصات البينية والمهارات المستقبلية، مثل التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الإنسانية التي تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة."

وأكد د. محمد حسين على أن "إنشاء الجامعات الأهلية يلعب دورًا حيويًا في إتاحة فرص عادلة للطلاب لتلقي تعليم تخصصي متميز ومنافس للتعليم الخاص لتلبية احتياجات الأسر المصرية، وبما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم جامعي عالي الجودة."

وحث جميع طلاب الثانوية العامة المهتمين، على زيارة الموقع الإلكتروني الجديد لجامعة طنطا الأهلية والبدء في تسجيل رغباتهم المبدئية للتعرف على البرامج المتاحة والاستفادة من الفرص التعليمية الواعدة.

رابط الموقع الالكتروني 
https://tnu.edu.eg/Default.aspx
رابط التسجيل الالكتروني 
https://admission.tnu.edu.eg/

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا الأهلية طلاب وطالبات التسجيل

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