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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضرب حتى المـ.وت.. أب ينهي حياة ابنته طالبة الإعدادية وأمن الغربية يضبطه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية مجول التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة العثور علي جثة طالبة بالمرحلة الاعدادية بها إصابات بأماكن متفرقة من جسدها جراء الاعتداء عليها بالضرب المبرح علي أيدي والدها بسبب رفضها تنظيف منزل الأسرة بنطاق القرية المذكورة .

جهود أمنية 

وتمكن ضباط مباحث مركز سمنود من ضبط والدها المتهم بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور علي جثة "م.ن" 15 سنة طالبة ظهر عليها اعراض الضرب في أماكن متفرقة في جسدها داخل منزل أفراد أسرتها بقرية مجول بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل 

و انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى سمنود .

سقوط والدها المتهم 

وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود من ضبط المتهم والدها وعلل ارتكابه الجريمة بقصد تهذيبها لعدم تنظيفها المنزل وتم اقتياده لعرضه على جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اب ينهي حياة ابنته أمن الغربية يضبطه خلافات أسرية سمنود مجول

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