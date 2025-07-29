مرشح الجبهة الوطنية بالغربية: كلنا خلف القيادة السياسية وصوتكم بانتخابات الشيوخ لمواجهة أعداء الوطن

أكد عادل مأمون عتمان الأمين المساعد لحزب الجبهة الوطنية بالغربية والمرشح علي القائمة الوطنية أن تلاحم كافة فئات المجتمع وانخراط كوادر وقيادات حزب الجبهة مع كافة الفئات المجتمعية دعما للقيادة السياسية والوقوف وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتا بقوله "أصواتكم في استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ دعما للجبهة الداخلية للوطن لمواجهة أي إخطار تهدده في الفترة المقبلة.

رسالة دعم القيادة السياسية

وأضاف عتمان بقوله "القضية الفلسطينية في قلوبنا ومصر بلدنا بخير بخيرة شبابها وكوادرها الشرفاء وكلنا نعمل سويا للحفاظ على هوية بلدنا مصر أم الدنيا" .

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد، لحزب الجبهة الوطنية، بقرية الناصرية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، وذلك ضمن سلسلة فعالياته الشعبية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، ودعم مرشحيه والتعريف برؤية الحزب.

تفاصيل مؤتمر الشعبي

في المقابل أكد محمد شعيب القيادي بالحزب الجبهة الوطنية والمرشح الفردي بمحافظة الغربية أن المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن تتطلب تضافر كافة الجهود بين قيادات حزب الجبهة الوطنية من أجل خدمة الوطن مشيرا بقوله “كلنا خلف رئيس الجمهورية الجديدة ودعما للقيادة السياسية من أجل مواجهه اي اخطار تحاك بأمن بلدنا مصر”.

شعيب :"صوتكم أمانة "



واختتم "شعيب" كلمته بقوله :"اشكركم على حضوركم اليوم في بلدي الناصري واشكر كل قيادات حزبي الذين منحوني ثقتهم من أجل الدفاع عن حقوقكم الشرعية والتعاون علي حمل همومكم وادعوا الجميع للمشاركة في التصويت يومي 4و5 أغسطس القادم

.صوتكم أمانة ..تحيا مصر".

ويأتي المؤتمر في إطار خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية،والتأكيد على دعمه الكامل للدولة المصرية وقيادتها السياسية في ظل المرحلة الحاليةالتي تتطلب اصطفافًا وطنيًا واعيًا خلف المؤسسات الوطنية.

ويواصل الحزب جهوده الميدانية لحشد الدعم لمرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية، والدعوة للنزول بقوة للانتخابات، انطلاقًا من إيمانه بأن المشاركة القويةفي الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا، وتجسيدًا حقيقيًا لمعركة الوعي التي يخوضهاالشعب المصري بكل مسؤولية.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية قيادات الحزب، وبمشاركة عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، إلى جانب مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، وهما: محمد إبراهيم إبراهيم شعيب، مرشح الحزب على المقعد الفردي، وعادل مأمون إسماعيل عثمان، مرشح الحزب على القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وتمثل أبرز الحضور فى السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، الدكتور على عبد العال، نائب رئيس الحزب، إيمان العجوز، نائب الأمين العام للحزب، والنائبة داليا السعدني أمانة التراث، واللواء أحمد ضيف صقر أمين أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، محمد سليم الأمين العام المساعد للتنظيم بالحزب، طاهر أبو زيد، أمين أمانة الرياضة بالحزب، الإعلامي مصطفى شردي، النائب إبراهيم رفيع، النائب صلاح الحصاوي، محمد فضل، وحسني عبد ربه، أمير مرتضى منصور، ومن محافظة الغربية، امال أبو باشا أمين مساعد المحافظة، وأحمد الشرقاوي امين المحافظة، وكل أعضاء الأمانات بالمحافظة.

