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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رميا بالرصاص.. مصرع سائق "توك توك" بطريق "سمنود ـ كفر الثعبانية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهد الطريق الزراعي "سمنود ـ الثعبانية " بنطاق محافظة الغربية اليوم مصرع سائق توك توك رميا بالرصاص علي أيدي مجهولين مما اودي بحياته وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 

وتكثف الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية من جهودها لتحديد هوية الجناة وضبطهما .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة سائق توك توك رميا بالرصاص بطريق "سمنود ـ كفر الثعبانية" بنطاق دائرة المركز.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تفاصيل الواقعة 

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل سائق توك توك الضحية إلي مشرحة مستشفى سمنود العام .
كما تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقاده المقدم علي ندا وكيف فرع البحث وقوات من الشرطة السرية والنظامية لتحديد هوية الجناة ويجري تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث لضبطهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصرع سائق توك توك سمنود الثعبانية أمن الغربية

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