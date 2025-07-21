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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة طنطا يتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة بالجامعة الأهلية

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أجرى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، جولة تفقدية بمقر الجامعة الأهلية، وذلك لمتابعة آخر التجهيزات الجارية في القاعات الدراسية والمعامل، تمهيدًا لبدء الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسي المقبل.

جولة رئيس جامعة طنطا 

وشهدت الجولة حضور الدكتور ممدوح المصري القائم بعمل عميد كلية الآداب، والدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور حسني دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، والدكتور محمد أبو هلال نائب مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية.

استقبال الطلاب والطالبات الجدد

أكد الدكتور محمد حسين أن الجامعة تعمل بخطى ثابتة لضمان أن تكون الجامعة الأهلية على أتم الاستعداد لاستقبال طلابها في العام الدراسي المقبل، موضحاً أن التجهيزات على أعلى مستوى من الجودة، بما يتناسب مع المعايير الدولية للتعليم العالي، وتشمل أحدث التقنيات في المعامل المتخصصة لدعم البرامج الدراسية الجديدة التي ستقدمها الجامعة، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي المتغيرة، وتزويد خريجيها بالمهارات والمعارف اللازمة للتميز والابتكار.

دعم العاملين 

كما ثمن رئيس الجامعة الجهود المبذولة من جميع العاملين على تجهيز مقر الجامعة لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة، مؤكدا أن الهدف الأساسي للجامعة هو تقديم تعليم عالي الجودة يلبي احتياجات سوق العمل ويسهم في بناء مستقبل مشرق للطلاب.

جدير بالذكر أن الدراسة ستبدأ في 7 كليات في العام الجامعي المقبل 2025/2026 وتشمل الطب بكالوريوس الطب والجراحة نقاط معتمدة، وطب الأسنان برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، و⁠الهندسة برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، وبرنامج هندسة الميكاترونيات، و⁠الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي برنامج علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، و⁠الألسن برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة، و⁠الأعمال، برنامج نظم معلومات الأعمال وبرنامج المحاسبة والابتكارات المالية الرقمية، و⁠العلوم الاجتماعية والإنسانية، برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج إدارة المتاحف والمواقع التراثية.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا الجامعة الأهلية 2025م كليات الطلاب والطالبات

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