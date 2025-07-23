رئيس جامعة طنطا يهنئ اثنين من أساتذة العلوم لحصولهما على جوائز الدولة

يتقدم الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بخالص التهنئة للدكتور محمد العيسوي، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة طنطا، بمناسبة حصوله على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الأساسية، كما يهنئ الدكتورة نسمة أحمد محمد الدسوقي، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة طنطا، لحصولها على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الأساسية "العلوم البيولوجية"، جاء ذلك وفقًا للبيان الرسمي الذي أعلنه مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم.

جهود محافظ الغربية

أوضح الدكتور محمد حسين أن هذا الإنجاز المتميز يعكس الجهود البحثية والعلمية الكبيرة التي يبذلها أساتذة الجامعة، ويؤكد على ريادة جامعة طنطا في مجال البحث العلمي وتقديرها لدور علمائها في إثراء المعرفة وخدمة المجتمع، معربا عن فخره باثنين من قامات جامعة طنطا العلمية، مؤكدا على دعم الجامعة المستمر للبحث العلمي والابتكار، مما يسهم في رفع مكانة الجامعة وتعزيز دورها كمنارة للعلم والمعرفة على المستويين المحلي والدولي.

الانجاز الحقيقي

أضاف رئيس الجامعة أن الإنجاز الذي حققه اثنين من علماء الجامعة يعد شهادة حقيقية على التميز الأكاديمي والبحثي لأعضاء هيئة التدريس في جامعة طنطا، ويؤكد على أن الجامعة تزخر بكفاءات علمية تساهم بفاعلية في دفع عجلة البحث العلمي وتقديم إسهامات جليلة في مختلف فروع العلوم الأساسية، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل دائما على توفير كافة الإمكانيات والموارد اللازمة للباحثين، وتشجيعهم على إنتاج أبحاث ذات تأثير حقيقي، تسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية التي ترفع اسم جامعة طنطا عاليًا في المحافل العلمية.