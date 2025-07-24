جامعة طنطا: استمرار حصول معامل العيادة الشاملة على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد إيجاك

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، استمرار حصول معمل العيادة الشاملة بمستشفيات جامعه طنطا في اختبارات الكيمياء الإكلينيكية والميكروبيولوجي وامراض الدم على الاعتماد الممنوح من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" (EGAC)، ويشمل هذا الاعتماد الانتقال إلى الإصدار الجديد للمواصفة القياسية الدولية ISO 15189:2022 في بعض الاختبارات بمعامل الكيمياء الإكلينيكية، والبيولوجيا الجزيئية، وأمراض الدم.

جهود رئيس جامعة طنطا

هنأ الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، كلية الطب وإدارة مستشفى الجامعة وجميع العاملين في المعامل على الإنجاز المحقق، مؤكداً أن هذا النجاح يعكس الجهود الدؤوبة والمخلصة التي تبذلها فرق العمل في معامل العيادة الشاملة بمستشفى جامعة طنطا، وحرصهم على تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في الفحوصات المخبرية، مضيفا أن هذا الإنجاز الكبير يؤكد التزام جامعة طنطا بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمجتمع، ويعزز من مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة، داعيا جميع العاملين إلى مواصلة العمل الجاد للحفاظ على هذا المستوى المتميز من الأداء، وتطوير الخدمات المقدمة بما يلبي احتياجات المرضي.

من جانبه وجه الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الشكر للدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا على دعمه المتواصل لكلية الطب والمستشفيات الجامعية، معربا عن بالغ سعادته وفخره باستمرار حصول معامل العيادة الشاملة بمستشفى الجامعة على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" (EGAC)، وانتقالها إلى الإصدار الجديد للمواصفة القياسية الدولية ISO 15189:2022، مؤكدا أن هذا الإنجاز يُعد تتويجًا للعمل الجاد والدؤوب، والالتزام الراسخ بمعايير الجودة العالمية من قبل جميع فرق العمل في المعامل، موجها، الشكر للدكتورة سحر هزاع رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.