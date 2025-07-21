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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا تستقبل وفدًا طلابيًا من "برادفورد" البريطانية لتدريب عملي يمتد 4 أسابيع

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

التقى الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم  الوفد الطلابي من جامعة برادفورد بإنجلترا الذي ضم 55 طالبًا وطالبة من مختلف التخصصات الهندسية لقضاء فترة تدريبية مدتها 4 أسابيع بالجامعة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجامعتين.

جهود رئيس جامعة طنطا 

وخلال اللقاء، اطمأن الدكتور محمد حسين على الطلاب والجوانب المتعلقة بإقامتهم، وطبيعة الخدمات المقدمة لهم لضمان توفير بيئة ملائمة ومثالية لتحقيق أقصى استفادة من هذه التجربة التدريبية الفريدة، وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي جامعة طنطا الدائم لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات الأكاديمية والتدريبية.

دعم الأسر والعائلات 

أضاف الدكتور محمد حسين أن هذا التعاون يمثل فرصة ذهبية لطلابنا لتبادل الثقافات والخبرات، كما أنه يعزز من مكانة جامعة طنطا كمركز إقليمي ودولي للتعليم والتدريب، مؤكداً ان الجامعة ملتزمة بتوفير أفضل الظروف والخدمات التدريبية للطلاب من جامعة برادفورد، لضمان أن تكون فترة تدريبهم مثمرة ومليئة بالاستفادة العملية والأكاديمية التي تسهم بشكل كبير في صقل مهارات الطلاب وتوسيع مداركهم، مما يؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل في مجالاتهم الهندسية المختلفة.

الباحثين ودورهم 

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق والمشرف العام على التدريب، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور رمضان معن المشرف العام على المدن الجامعية.

اخبار جامعة طنطا التخصصات التدريبية الباحثين الطلاب والطالبات

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