لذوي الهمم.. متحف طنطا ينظم ورشة عمل عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

انطلقت فعاليات الموسم الثاني للمدرسة الصيفية لذوي الهمم "اكتشف" بمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية، وتم تنظيم فعالية ثقافية تعليمية فنية توعوية لذوي الهمم بمتحف طنطا، بعنوان "ذوي الهمم في ظل مجتمعات سريعة التغير" لتعريفهم بكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

تضمنت هذه الفعالية، التي تم تنظيمها بالتعاون بين الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الهمم بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، وكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا والمركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة، عدد من الورش التدريبية والتعليمية والفنية، والحرف التراثية وندوات ثقافية، ومحاضرات تنمية بشرية وتوعوية، إلى جانب مسرح تفاعلي لعرائس الماريونت والأراجوز، وعرض باستخدام تقنية الواقع الافتراضي داخل المتاحف.

متحف طنطا

وقالت الدكتورة هبة عبد العزيز مدير عام لإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الهمم، إنه تم افتتاح معرضين الأول معرض فني لبعض المنتجات التي نفذها الأطفال من ذوي الهمم والمستوحاة من منتجات الحرف التراثية، والثاني معرض لمشروعات الطلاب عن تطبيقات للهاتف المحمول التي من شأنها تسهيل زيارة ذوي الهمم للمتاحف المصرية.



ولتحسين تجربة الزائرين من ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر، تم تنظيم معرض من المستنسخات الجبسية لبعض القطع الأثرية المميزة داخل المتاحف المصرية ليسمج لهم بلمسها والتعرف عليها.

