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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تركيب 7 بانل بطريقة برايل بـ متحف كوم أوشيم

تركيب 7 بانل بطريقة برايل بـ متحف كوم أوشيم
تركيب 7 بانل بطريقة برايل بـ متحف كوم أوشيم
محمد الاسكندرانى

نفذ متحف كوم أوشيم، تركيب عدد 7 بانل مكتوبة بطريقة برايل، لخدمة زوار المتحف من ذوي الإعاقة البصرية، وذلك لتقديم تجربة سياحية متميزة وتحسن من أداء الزيارة.


أوضحت إدارة متحف كوم أوشيم ،أن تركيب بانل طريقة برايل ،استكمالاً لتنفيذ خطة الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة لرفع كفاءة المتاحف المصرية لاستقبال أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

متحف كوم أوشيم


يذكر أن يذكر أن أُنشئ المتحف عام 1974 وكان يضم حينها القطع الأثرية التي عُثر عليها بمنطقة كوم أوشيم. ثم زادت مساحة المبنى في عام 1993 وأُلحق به دور علوي وفي فبراير عام 2006، تم غلق المتحف لتطويره قبل إعادة افتتاحه مرة أخرى في 3 نوفمبر عام 2016م، بعد تطوير شامل للمبنى والعرض المتحفي الذي استهدف ربط سكان محافظة الفيوم بمتحف كوم أوشيم.


يتكون المتحف من طابقين وعدد القطع الأثرية المعروضة به 313 قطعة أثرية من مختلف العصور التاريخية من قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعونى واليونانى الرومانى والإسلامى والقبطى ومن أشهر القطع الأثرية به بورتريهات الفيوم وعدد من المومياوات وقطع من البردى وتمت إعادة تأهيل المتحف بتمويل ذاتى من وزارة الآثار، حيث شملت أعمال الترميم والتطوير، وتعلية السور الحديدى حوله بارتفاع 3 أمتار، وإنشاء أبراج حراسة، وتغيير منظومة الإضاءة وتركيب كاميرات للمراقبة، وتغيير دهانات الواجهات، وإعداد وتطوير فتارين العرض المتحفى.

متحف كوم أوشيم كوم أوشيم متحف كوم طريقة برايل ذوي الإعاقة البصرية

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