23 يوليو التحولات الكبرى محاضرة بـ متحف الشرطة القومي

ينظم متحف الشرطة القومي بقلعة صلاح الدين ، محاضرة بعنوان "23 يوليو: التحولات الكبرى في المشهد السياحي والأثري" وذلك غدا الاثنين بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعون لثورة 23 يوليو المجيدة.



أوضحت إدارة متحف الشرطة القومي ، أن تنفيذ المحاضرة ضمن إطار فعاليات المتحف ،التى تستهدف جموع الزوار والمهتمين بالسياحة الثقافية و التاريخ ،بالإضافة إلى نشر الوعى الأثري.

أفادت إدارة المتحف ، أن المحاضرة تتناول تأثير ثورة يوليو على قطاعي السياحة والآثار في مصر، وما شهدته مصر من تحولات جوهرية في البنية الثقافية والسياسية والاقتصادية، وانعكاس ذلك على الرؤية الوطنية للتراث والهوية.

متحف الشرطة القومي



جدير بالذكر أن متحف الشرطة القومي يُعد أحد المتاحف التاريخية في مصر، لتخليد الدور الذي تؤديه الشرطة المصرية في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن عبر العصور التاريخية المختلفة.

بدأت فكرة إنشاء المتحف وافتتاحه عام 1986، أثناء الاحتفال بذكرى عيد الشرطة، ثم تم إغلاقه للتطوير عام 2008، وأُعيد افتتاحه عام 2013.

يتكون المتحف من مبني واحد مقسم إلى عدد من القاعات التي تضم مقتنيات أثرية وصور تبرز جهود الشرطة المصرية ونضالها المتواصل منذ العصور المصرية القديمة وحتى العصر الحديث. كما تستعرض أدوات ومضبوطات الشرطة المصرية، وأهم المعارك، والاغتيالات السياسية، والجرائم الاجتماعية في العصر الحديث، بالإضافة إلى نماذج من الأسلحة التي استخدمها رجال الشرطة منذ العصر المملوكي وحتى العصر الحديث.

