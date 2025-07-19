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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة طنطا يشارك في فعاليات ندوات "أنا أيضاً مسؤول"

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

شارك الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، اليوم في فعاليات ندوات "أنا أيضاً مسؤول" التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، واستضافتها كلية علوم الرياضة بالجامعة، وذلك فى اطار حرص الجامعة على تعظيم قيم المسؤولية المجتمعية والوعي القومي لدى طلابها.

جهود رئيس جامعة طنطا 

جاء ذلك بحضور الدكتور هانى سعيد عميد كلية علوم الرياضة، ووكلاء الكلية، والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

أعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته بمشاركته طلاب الجامعة البرنامج التدريبي، مؤكدا أن الندوات تهدف إلى تنمية حس الانتماء والمسؤولية لديهم، وتوعيتهم بأهمية دورهم في بناء المجتمع وتقدم الوطن، مشيرا إلى أن الشباب هم عماد المستقبل، وأن بناء جيل واعٍ ومسؤول هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مقدما الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب على جهودها المتميزة في بناء منظومات الوعي القومي.

دعم جامعة طنطا 

أضاف رئيس الجامعة أن الندوات شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الطلاب، الذين أبدوا حماساً ملحوظاً للمشاركة في الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى خدمة المجتمع، كما تضمنت مناقشات مفتوحة، ساهمت في تبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تفعيل دور الشباب في مختلف المجالات، موضحا حرص الجامعة على الاهتمام بمشاركة الطلاب فى هذه الفاعليات لتخريج كوادر ليس متميزة أكاديميا فقط، بل أيضاً لديها مسؤولة اجتماعياً ومدركة لدورها الفاعل في بناء مستقبل أفضل لمصر.

كوادر شابة 

جاء ذلك بحضور منسقي البرنامج من الاكاديمية الوطنية للتدريب، قام بالتدريب الدكتور محمد كفافى عن محور المسئولية البيئية والمناخية، والدكتور أحمد سنجاب عن محور المسئولية التكنولوجية والرقمية، وشهدت موضوعات المسئولية  المجتمعية والتطوعية، والمسئولية البيئية والمناخية، والمسئولية التكنولوجية والرقمية، والمسئولية الاعلامية والتواصل، والمسئولية الاقتصادية والمالية، والمسئولية السياسية والمدنية، والمسئولية الصحية والنفسية، والمسئولية العلمية والبحثية، والمسئولية  الثقافية والتراثية، والمسئولية العالمية والتنموية.

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