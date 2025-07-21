حادث مركب سمنود.. استمرار عمليات البحث عن الشاب الغارق.. وقرار عاجل بشأن الناجين| القصة الكاملة

شهد كوبري سمنود الواصل بين محافظتي الغربية والدقهلية استمرار عمليات البحث وإنقاذ الناجين في واقفة غرق مركب صغير في مياه نهر النيل فضلا عن الدفع بقوات الإنقاذ النهري وانتشال جثمان شاب رابع لم يعثر عليه بعدما استمر البحث حتي الساعات الأولى من فجر اليوم الأمر الذي أصاب العشرات من أهالي بحالة من الصدمة بسبب عدم انتشال جثمانه من مياه فرع النيل دمياط حتي الآن.

غرق مركب صغير

من ناحية أخري قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية تمكنت من إنقاذ 3 أشخاص إثر غرق مركب في مياه النيل بسمنود وجار البحث عن آخر



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا يفيد بورد بلاغا يفيد وجود غريق فى نهر النيل بسمنود أمام حديقة الطفل.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز سمنود وتم الدفع بفريق من الغطاسين إلى محل البلاغ وتبين غرق مركب في مياه النيل على متنها 4 أشخاص

انتشال جثمان ثلاث غارقين



ونجح رجال الإنقاذ النهري في إنقاذ 3 أشخاص وجار البحث عن آخر امام حديقة الطفل بسمنود ويدعى هاني هيثم جوده الصعيدى يبلغ من 18 عاما ، ومقيم بقرية منية سمنود بنطاق ابدقهلية .

وتكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية من جهودها في البحث عن جثمان شاب غرق في مياه النيل بسمنود أمام حديقة الطفل وسرعة انتشال الجثمان.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

قرار عاجل من محافظ الغربية

في المقابل أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلي الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية بسرعة توفير الرعاية الصحية الأولية لكافة الناجين الثلاثة الناجين من حادث غرق المركب حفاظا على أرواحهم .