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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من الإدانة إلي التعاطف.. القصة الكاملة لإخلاء سبيل الشاب المتهم في واقعة الاعتداء ووالد الطفل بائع العسلية بالمحلة

اطراف واقعة طفل العسلية
اطراف واقعة طفل العسلية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية ابوصير التابعة لمركز سمنود في محافظة الغربية، حالة من البهجة والسرور عقب عودة المهندس محمد الامام المعروف إعلاميا بالمتهم في واقعة الطفل الصغير بائع حلوي العسلية إلي أحضان أفراد أسرته عقب صدور قرار إخلاء سبيله بكفالة مالية تزامنا مع توزيع الشربات وإطلاق الزغاريد واحتضان زملائه وأقاربه له قبيل تدشين حفل زفافه أوائل الاسبوع القادم .

فرحة أسرة الشاب المتهم 

وقد أصدرت جهات التحقيق بنيابة أول المحلة بمحافظة الغربية اليوم قرار عاجل بإخلاء سبيل الشاب المتهم ووالد الطفل بائع العسلية بالمحلة بضمان مالي قيمته 5 ألاف جنيه، مع إيداع الطفل بدار رعايه الأحداث لعدم قدرة أسرته علي رعايته للتوعية وتحسين سلوكه وحفاظا علي مستقبله.

تحرك عاجل من النيابة 

كان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أصدر   توجيهاته العاجلة إلي المستشار فادي مجدي القائم بأعمال رئيس نيابة أول المحلة بتشكيل لجنة الطفل لمعاينة الصغير بائع الحلوي فضلا عن إيداعه بدار رعاية الأطفال الأحداث لعدم قدرة والديه علي تحمل مسئولية تربيته .

كما وجهت النيابة العامة اتهام لوالد الصغير بالاتجار بالبشر واستغلاله في الأعمال المشبوهة والتسول بقصد التربح وجني أموال غير مشروعه .

دور جهات التحقيق 

كما أمرت النيابة العامة بحجز والد الطفل لحين انتهاء التحقيقات معه وأخذ أقواله فضلا عن أخذ أقوال والدته بعدما اثبت تحريات الهجرة غير الشرعية والأمن العام صحة الواقعة وتورط الشاب المتهم في واقعة ضرب دون إحداث إصابات بالصغير حسب التقارير الطبية الصادرة من مستشفي المحلة العام.

كانت جهات التحقيق بنيابة أول المحلة قررت أمس حجز أطراف الخصومة في واقعة صغير بائع العسلية بالمحلة علي ذمة التحريات  والعرض على النيابة صباح باكر خلال 24 ساعة .

فشل الصلح بين الأطراف 

وكان مجمع محاكم مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية قد شهد فشل كافة أوجه صور الصلح بين أسرة الشاب المتهم من جهه وأسرة الصغير المعروف إعلاميا بـ"البائع العسلية" عقب مطالبة الاخير مبلغ مالي كبير يتراوح ما بين "100 ألف الي 150والف " مقابل التصالح قانونيا  .

مساومات علي التصالح

كان  المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بسرعه فتح باب التحقيق القضائي  العاجل في واقعة طفل بائع العسلية وخصمه بشوارع المحلة .


كما وجهت النيابة خلال سير التحقيقات اتهام إلي والد الطفل باستغلاله في وقائع التسول والبلطجة علي المواطنين من قائدي السيارات والمارة.

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان والطفل والشاب المتهم في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان ضباط فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة بمحافظة الغربية تمكنوا من ضبط أسرة صغير بائع العسلية في واقعة مشادة كلامية مع شاب بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبري .

كما تم نقلهم وسط حراسة أمنية مشددة لعرضهم علي جهات التحقيق بالنيابة العامة تزامنا مع عرض الشاب المتهم من الطرف الآخر .

كما ضبط شاب المتهم في واقعة الاعتداء طفل صغير والمعروف إعلاميا بـ"بائع العسلية" بتهمه الاعتداء عليه بالضرب بالقلم لرفض الاول شراء حلوي العسليه وسبه بألفاظ نابيه .

كما يحقق ضباط مباحث فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة في تفاصيل الواقعة باخذ أقوال المتهم وسماع أقوال أسرة الطفل المذكور .

كانت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت  طوال 24 ساعة حالة من الصدمة والدهشة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ إشاعة واقعة اعتداء شاب في العقد الثالث من عمره علي طفل صغير بالأيدي "القلم" لرفضه بيع العسليه له الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك واشعل السوشيال ميديا للمطالبة بالتحقيق العاجل ورفض الاعتداء عليه وجهه.

في المقابل أبدي "سيف" المعروف إعلاميا بـ"بائع العسلية" أنه تعرض للاعتداء من جهه شاب بسبب رفضه شراء حلوي "العسليه" منه لافتا: "سبني ولعني وهو راكب السيارة الملاكي بشارع شكري القوتلي وربنا يسامحه اعتدي عليا بالقلم وانا مش هسامحه طول عمري وعاوز اخد حقي بالقانون " .

في ذات السياق أبدي والدي بائع العسليه استيائهم من واقعة الاعتداء علي نجلهم لافتين بقولهما "ابننا بيشتغل وهو صغير عشان يساعدنا علي تحمل نفقات المعيشة والحياة وهو مجتهد و بيسعي كل يوم علي رزقه " .

كما طالب والدي البائع الصغير جهات التحقيق بسرعة ضبط الشاب المتهم بالاعتداء عليه مشيرين بقولهما "عاوزين حقنا بالقانون وسنتخذ كافة الاجراءات ضده " .


في الجهه المقابلة أفادت مصادر أمنية أن أقسام الشرطة بمدينة المحلة لم تتلق أي بلاغات من أسرة البائع الصغير ضد الشاب المتهم في واقعة الاعتداء حتي الأن فضلا عن عدم وجود فيديو يبرهن وقوع حادث الاعتداء من جهه الشاب ناحية البائع الصغير .

تفاصيل الواقعة 

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي روجوا مقاطع فيديو للبائع الصغير حال شربه سيجاره معبأة بالمواد المخدرة وهو ما وصفه البعض بتصرف غير مقبول فضلا عن مناشدات بتحرك كافة الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق البائع الصغير سعيا لانقاذ حياة طفل والحفاظ علي هويته ومستواه الاجتماعي .

https://youtube.com/shorts/bon955eD-aQ

اخبار محافظة الغربية طفل بائع العسلية قرار إخلاء سبيل الشاب المتهم فرحة أسرته توزيع الحلوي والعصائر

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