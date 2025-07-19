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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل صادمة| حجز أطراف القضية.. القصة الكاملة لواقعة بائع العسلية في المحلة

تفاصيل الواقعة
تفاصيل الواقعة
الغربية أحمد علي

قررت جهات التحقيق بنيابة أول المحلة بمحافظة الغربية، منذ قليل، حجز أطراف الخصومة في واقعة صغير بائع العسلية بالمحلة على ذمة التحريات والعرض على النيابة في الصباح الباكر خلال 24 ساعة.

جهود محافظ الغربية 

 وفشلت جميع أوجه الصلح بين أسرة الشاب المتهم من جهة، وأسرة الصغير المعروف إعلاميا بـ"بائع العسلية"، بسبب مطالبة الأخير بمبلغ مالي كبير يتراوح من 100 إلى 150 ألف جنيه مقابل التصالح قانونيا.

قرار عاجل من النيابة العامة 

من ناحية أخرى، أصدر  المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة أول المحلة بسرعة فتح باب التحقيق القضائي العاجل في واقعة صغير طفل بائع العسلية وخصمه بشوارع المحلة.

كما وجهت النيابة خلال سير التحقيقات اتهاما إلى والد الطفل باستغلاله في وقائع التسول والبلطجة على المواطنين من قائدي السيارات والمارة.

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان والطفل والشاب المتهم في الواقفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك أمني عاجل 

وكان ضباط فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة بمحافظة الغربية تمكنوا من ضبط أسرة صغير بائع العسلية في واقعة مشادة كلامية مع شاب بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى.

كما تم نقلهم وسط حراسة أمنية مشددة لعرضهم على جهات التحقيق بالنيابة العامة تزامنا مع عرض الشاب المتهم من الطرف الآخر.

كما ضبط الشاب المتهم في واقعة الاعتداء طفل صغير والمعروف إعلاميا بـ"بائع العسلية" بتهمة الاعتداء عليه بالضرب بالقلم لرفض الأول شراء حلوى العسلية وسبه بألفاظ نابية.

كما يحقق ضباط مباحث فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة في تفاصيل الواقعة بأخذ أقوال المتهم وسماع أقوال أسرة الطفل المذكور.

وكانت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت  طوال 24 ساعة حالة من الصدمة والدهشة بين صفوف الأسر والعائلات، عقب شيوع نبأ واقعة اعتداء شاب في العقد الثالث من عمره على طفل صغير باليدين "القلم" لرفضه بيع العسلية له، الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وأشعل السوشيال ميديا للمطالبة بالتحقيق العاجل ورفض الاعتداء عليه.

رد فعل أسرة الطفل الصغير 

في المقابل، قال سيف، المعروف إعلاميا بـ"بائع العسلية"، إنه تعرض للاعتداء من جهة شاب بسبب رفضه شراء حلوى "العسلية" منه.

وأضاف: “سبني ولعني وهو راكب السيارة الملاكي بشارع شكري القوتلي، وربنا يسامحه اعتدى عليا بالقلم وأنا مش هسامحه طول عمري وعاوز آخد حقي بالقانون”.

في السياق ذاته، أبدى والدا بائع العسلية استياءهما من واقعة الاعتداء على نجلهما.

وقالا:  “ابننا بيشتغل وهو صغير عشان يساعدنا على تحمل نفقات المعيشة والحياة، وهو مجتهد وبيسعى كل يوم على رزقه”.

كما طالب والدا البائع الصغير جميع جهات التحقيق بسرعة ضبط الشاب المتهم بالاعتداء عليه، معقبين:  “عاوزين حقنا بالقانون، وسنتخذ جميع الإجراءات ضده”.

في الجهة المقابلة، أفادت مصادر أمنية بأن أقسام الشرطة بمدينة المحلة لم تتلق أي بلاغات من أسرة البائع الصغير ضد الشاب المتهم في واقعة الاعتداء حتى الآن، فضلا عن عدم وجود فيديو يبرهن وقوع حادث الاعتداء من جهة الشاب ناحية البائع الصغير.

تفاصيل الواقعة 

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي روجوا  مقاطع فيديو للبائع الصغير حال شربه سيجارة معبأة بالمواد المخدرة، وهو ما وصفه البعض بأنه تصرف أخلاقي غير مقبول، فضلا عن مناشدات بتحرك جميع الجهات المعنية للدفاع عن حقوق البائع الصغير سعيا في إنقاذ حياة طفل والحفاظ على هويته ومستواه الاجتماعي.

أمن الغربية بائع العسلية الحلوي صغير تحقيقات النيابة العامة

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