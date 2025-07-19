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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إخلاء سبيل شاب ووالد الطفل بائع العسلية بالمحلة بضمان مالي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

قررت جهات التحقيق بنيابة أول المحلة بمحافظة الغربية منذ قليل إخلاء سبيل الشاب المتهم ووالد الطفل بائع العسلية بالمحلة بضمان مالي وإيداعه بدار رعايه الأحداث لعدم قدرة أسرته علي رعايته .
 

قرار عاجل للمتهم 


كان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اعطي  توجيهاته العاجلة إلي المستشار فادي مجدي القائم بأعمال رئيس نيابة أول المحلة بتشكيل لجنة الطفل لمعاينة الصغير بائع الحلوي فضلا عن إيداعه بدار رعاية الأطفال الأحداث لعدم قدره والديه علي تحمل مسئولية تربيته .

كما وجهت النيابة العامة اتهام لوالد الصغير بالاتجار بالبشر واستغلاله في الأعمال المشبوهه والتسول بقصد التربح وجني أموال غير مشروعه .
كما أمرت النيابة العامة بحجز والد الطفل لحين انتهاء التحقيقات معه وأخذ أقواله فضلا عن أخذ أقوال والدته بعدما ثبت تحريات الهجرة غير الشرعية والأمن العام بصحة الواقعة وتورط الشاب المتهم في واقعة ضرب دون إحداث إصابات والصغير حسب التقارير الطبية الصادرة من مستشفي المحلة العام.

جهود أمنية 

وكانت جهات التحقيق بنيابة أول المحلة بمحافظة الغربية قررت أمس حجز أطراف الخصومة في واقعة صغير بائع العسلية بالمحلة علي ذمة التحريات  والعرض على النيابة في صباح باكر خلال 24 ساعة .

وكان مجمع محاكم مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهد فشل كافة أوجه صور الصلح بين أسرة الشاب المتهم من جهه وأسرة الصغير المعروف إعلاميا بـ"البائع العسلية" بسبب مطالبة الاخير مبلغ مالي كبير يتراوح ما بين "100 ألف الي 150والف " مقابل التصالح قانونيا  .

من ناحية أخري اصدر   المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بسرعه فتح باب التحقيق القضائي  العاجل في واقعة صغير طفل بائع العسلية وخصمه بشوارع المحلة .

كما وجهت النيابة خلال سير التحقيقات اتهام إلي والد الطفل باستغلاله في وقائع التسول والبلطجة علي المواطنين من قائدي السيارات والماره .

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان والطفل والشاب المتهم في الواقفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان ضباط فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة بمحافظة الغربية تمكنت  من ضبط أسرة صغير بائع العسلية في واقعة مشادة كلامية مع شاب بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبري .

كما تم نقلهم وسط حراسة أمنية مشددة لعرضهم علي جهات التحقيق بالنيابة العامة تزامنا مع عرض الشاب المتهم من الطرف الآخر .


كما ضبط شاب المتهم في واقعة الاعتداء طفل صغير والمعروف إعلاميا بـ"بائع العسلية" بتهمه الاعتداء عليه بالضرب بالقلم لرفض الاول شراء حلوي العسليه وسبه بألفاظ نابيه .

كما يحقق ضباط مباحث فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة في تفاصيل الواقعة باخذ أقوال المتهم وسماع أقوال أسرة الطفل المذكور .

وكانت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت  طوال 24 ساعة حالة من الصدمة والدهشة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ إشاعة واقعة اعتداء شاب في العقد الثالث من عمره علي طفل صغير بالأيدي "القلم" لرفضه بيع العسليه له الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك واشعل السوشيال ميديا للمطالبة بالتحقيق العاجل ورفض الاعتداء عليه وجهه.

في المقابل أبدي "سيف" المعروف إعلاميا بـ"البائع العسلية" أنه تعرض للاعتداء من جهه شاب بسبب رفضه شراء حلوي "العسليه" منه لافتا بقوله "سبني ولعني وهو راكب السيارة الملاكي بشارع شكري القوتلي وربنا يسامحه اعتدي عليا بالقلم وانا مش هسامحه طول عمري وعاوز اخد حقي بالقانون " .

في ذات السياق أبدي والدي بائع العسليه استيائهم من واقعة الاعتداء علي نجلهم لافتين بقولهما "ابننا بيشتغل وهو صغير عشان يساعدنا علي تحمل نفقات المعيشة والحياة وهو مجتهد و بيسعي كل يوم علي رزقه " .

كما طالب والدي البائع الصغير كافة جهات التحقيق بسرعه ضبط الشاب المتهم بالاعتداء عليه مشيرين بقولهما "عاوزين حقنا بالقانون وسنتخذ كافة الاجراءات ضده " .

تفاصيل الواقعة 


في الجهه المقابلة أفادت مصادر أمنية أن أقسام الشرطة بمدينة المحلة لم تتلقى أي بلاغات من أسرة البائع الصغير ضد الشاب المتهم في واقعة الاعتداء حتي الأن فضلا عن عدم وجود فيديو يبرهن وقوع حادث الاعتداء من جهه الشاب ناحية البائع الصغير .

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي روجوا  مقاطع فيديو للبائع الصغير حال شربه سيجاره معبأة بالمواد المخدرة وهو ما وصفه البعض بتصرف أخلاقي غير مقبول فضلا عن مناشدات بالتحرك كافة الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق البائع الصغير سعيا في انقاذ حياة طفل والحفاظ علي هويته ومستواه الاجتماعي .

اخبار محافظ الغربية دعم الأسر والعائلات تحقيقات وتقارير بائع العسلية النيابة العامة

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