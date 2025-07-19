باحث روسي: موسكو لا تسعى لصراع مع واشنطن والمفاوضات في إسطنبول مؤشر إيجابي

قال ألكسندر بوبروف، الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية، إن روسيا لا تسعى لأي نوع من الصراعات، سواء التجارية أو السياسية، مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى، مؤكدًا أن موسكو تركز على تنمية اقتصادها الوطني ولا تعير اهتمامًا كبيرًا لما تفعله الدول الأخرى.

وأضاف "بوبروف" في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا منفتحة على المفاوضات وتسعى لحل الخلافات بالحوار، مشيرًا إلى أن المناقشات الجارية في إسطنبول تحمل دلالة قوية على إمكانية التقدم في هذا المسار، خاصة في ظل وجود جدية من جانب أوكرانيا.

وأوضح أن الحديث عن فرض عقوبات جديدة على روسيا "لن يتحقق على أرض الواقع"، في ظل توازنات دولية متغيرة، وإنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتمًا فعليًا بتحسين العلاقات مع موسكو، فإن بإمكانه إرسال دبلوماسيين أمريكيين كخطوة أولى نحو الحوار.