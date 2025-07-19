مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز سلبيا وديا

انتهت مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إطار لقاء ودي.

وأقيمت المباراة الودية على ملعب ستروبري آرينا بمدينة سولنا بالسويد ضمن استعداد الفريقين الإنجليزيين للموسم الجديد.

وفضل المدير الفني لمانشستر يونايتد روبين أموريم على المشاركة بتشكيلتين في المباراة من أجل اختبار أكبر عدد من اللاعبين خلال شوطي المباراة.

وكان من بين المشاركين في المباراة الوافد الجديد ماتيوس كونيا القادم من ولفرهامبتون إلى جانب الظهير الإيسر دييجو ليون.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة وست هام يونايتد في مباراة ودية يوم الأحد 27 يوليو.