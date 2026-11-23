أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة مشاركة الأحزاب الدينية المتشددة «الحريديم» في حكومة الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن غالبية الإسرائيليين يتطلعون إلى تشكيل حكومة تجمع مختلف الأطراف السياسية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع كتلته البرلمانية، إن قدرة إسرائيل على مواجهة التحديات لا تتحقق إلا في ظل حكومة وحدة وطنية، معتبرًا أن الأطراف التي تتخذ مواقف مختلفة بشأن تشكيلها تفعل ذلك لأسباب سياسية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هناك حاجة للتوصل إلى تفاهمات بشأن طبيعة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية، وكذلك ملف التجنيد الإجباري، مع الأحزاب الدينية المتشددة، مؤكدًا ضرورة أن يكون الحريديم جزءًا من الحكومة.