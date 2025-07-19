ضبط 11 طن أسمدة زراعية مدعمة بالسوق السوداء بكفر الشيخ | صور

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، من ضبط كمية كبيرة من الأسمدة الزراعية المدعمة، قبل إعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والأنشطة التموينية.

وردت معلومات تفيد بقيام أحد المواطنين بالاستيلاء على السماد المدعم بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء.

على الفور، تشكلت حملة تموينية تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

ضمت الحملة في عضويتها كلاً من سعد محفوظ، مدير إدارة تموين مطوبس، والدكتورة إيمان النحراوي، نائب رئيس المركز والمدينة، وأشرف القن، رئيس الرقابة التموينية والإدارة الزراعية بمطوبس.

أسفرت الحملة عن ضبط إجمالي 225 شيكارة أسمدة زراعية، بإجمالي وزن 11 طنًا و250 كيلوجرام، عبارة عن 200 شيكارة سماد يوريا 46.5% أزوت زرقاء اللون، خاصة بوزارة الزراعة، زنة الشيكارة 50 كجم، و25 شيكارة سماد نترات 33.5% أزوت برتقالي اللون، خاصة بوزارة الزراعة، زنة الشيكارة 50 كجم.

جرى التحفظ على الكمية المضبوطة ونقلها إلى أحد المخازن ببندر مطوبس، لحين صدور قرار النيابة العامة في هذا الشأن، وجرى تحرير المحضر رقم 14131 جنح مطوبس لسنة 2025م.