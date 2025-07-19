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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ ورئيس جامعة الأزهر يتفقدان قافلة سنهور المدينة الطبية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، أعمال القافلة الطبية التنموية الشاملة التي تنظمها جامعة الأزهر بقرية سنهور المدينة بمركز دسوق، على مدار ثلاثة أيام، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتي تهدف إلى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على المستشفيات الجامعية والقوافل الطبية، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والمهندس فخرى باز، وكيل وزارة الزراعة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

واستعرض محافظ كفر الشيخ أقسام القافلة الطبية التي تضمنت الكشف المجاني في تخصصات الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، الجراحة العامة، العظام، الرمد، الأسنان، القلب، الجهاز الهضمي، والأنف والأذن والحنجرة، مع تحويل الحالات التي تستدعي عمليات كبرى إلى مستشفيات جامعة الأزهر، كما تفقد الندوات التوعوية، وأعمال امتحانات محو الأمية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى متابعة تقديم المساعدات الاجتماعية.

واستمع محافظ كفر الشيخ إلى شرح مفصل حول أنشطة القافلة، التي شملت أيضًا إجراء مسح طبي واجتماعي ونفسي، وتنظيم قافلتين بيطرية وزراعية، إلى جانب عقد مؤتمر طلابي بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات، بما يعزز التكامل بين الجهود الصحية والتنموية.

وأشاد محافظ كفرالشيخ بجهود جامعة الأزهر وتعاونها المثمر في خدمة أبناء المحافظة، مؤكداً أن هذه القوافل تعكس نموذجًا فاعلًا للشراكة بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية، وتمثل رسالة إنسانية وتأكيدًا على أهمية تضافر الجهود لخدمة المجتمع.

وثمن محافظ كفر الشيخ، الدور الرائد لجامعة الأزهر وحرصها على تقديم خدمات طبية وتنموية متكاملة للمواطنين، مقدمًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على دعمه الدائم لهذه المبادرات الوطنية.

كفر الشيخ جامعات أخبار كفر الشيخ الأزهر الشريف جامعة الأزهر

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