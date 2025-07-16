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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح أول وحدة متخصصة لتفتيت حصوات الجهاز البولي بجامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أول وحدة متخصصة لتفتيت حصوات الجهاز البولي بمستشفى كفرالشيخ الجامعي، والتي تُعد الأولى من نوعها بمحافظة كفر الشيخ، والأحدث على مستوى الجمهورية، بتمويل كامل من البنك الأهلي المصري.

 جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفرالشيخ السابق ورئيس جامعة وادي النيل، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حاتم الجوهري، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق عبد الباقي، رئيس قسم جراحة الكُلى والمسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم بكلية الطب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري بالجامعة.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، أن افتتاح هذه الوحدة يُعد إنجازًا طبيًا مهمًا يعكس التزام الجامعة بتوفير أفضل الخدمات الصحية المتقدمة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

 وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار سعي الجامعة المستمر لتطوير القطاع الطبي وتعزيز دوره المجتمعي بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية نحو تحسين جودة الخدمات الصحية.

تقنية فائقة

ومن جانبه، أوضح الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الوحدة الجديدة تعمل بأحدث جهاز لتفتيت الحصوات، والذي يتميز بقدرات تقنية فائقة تسمح بتفتيت الحصوات بالموجات التصادمية دون تدخل جراحي، وبدرجة عالية من الدقة والأمان.

وأوضح أن هذا الجهاز يُعد طفرة حقيقية في علاج أمراض الجهاز البولي، خاصة مع قدرته على التعامل مع مختلف أنواع وأحجام الحصوات بكفاءة عالية، ما ينعكس على تقليل مدة العلاج ورفع نسب الشفاء.

الأحدث عالميًا بتقنية التوجيه المزدوج

وفي سياق متصل، أشار الدكتور طارق عبد الباقي رئيس قسم جراحة الكُلى والمسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، إلى أن الجهاز الجديد يُعد الأحدث عالميًا ويتميز بتقنية التوجيه المزدوج (الأشعة والموجات فوق الصوتية)، ما يُمكن الفريق الطبي من تحديد موقع الحصوة بدقة بالغة وتفتيتها بكفاءة، دون التسبب في أضرار جانبية للأعضاء المجاورة، ودون تدخل جراحي أو تخدير كلي في معظم الحالات.

وتابع، كما يعمل بتقنية الموجات التصادمية المركزة التي تُوجه بدقة نحو الحصوة لتفتيتها إلى أجزاء صغيرة يسهل خروجها مع البول، ويستخدم هذا الجهاز لعلاج حصوات الكُلى، الحالب، المثانة، والعديد من أنواع الحصوات دون الحاجة للجراحة التقليدية، ويقلل من فترة التعافي ومخاطر العمليات ويُحسن من جودة الحياة للمرضى، كما ان الوحدة تشمل جهاز اشعة تليفزيونية رباعي الابعاد ومنظار مرن لتقديم خدمات متكاملة لمرضي حصوات المسالك البولية.

وأشار إلى أن الوحدة ستكون نقطة تحول في علاج حالات الحصوات المعقدة، وتُعد مركزًا تدريبيًا وتعليميًا لطلاب كلية الطب والأطباء المقيمين في مجال جراحة المسالك البولية، مما يعزز من دور المستشفى الجامعي في التعليم والتدريب بجانب تقديم الخدمة الطبية.

كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ حصوات الكلى جامعات أخبار كفر الشيخ

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